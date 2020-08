Hitman mordet in VR

Hitman 3 wurde heute Abend in Sonys State-of-Play-Präsentation gezeigt und wir haben einen weiteren Trailer für den dritten Eintrag der aktuellen "World of Assassination"-Trilogie gesehen. Die große Überraschung geht aus dem Wechsel der Perspektive einher, denn wir werden Hitman, Hitman 2 und Hitman 3 offenbar in der virtuellen Realität spielen dürfen (bestätigt wurde bislang nur das PSVR-Headset). Ein Datum und Einzelheiten für diesen VR-Modus liegen noch nicht vor, doch das Spiel selbst erscheint bereits im Januar 2021 auf PS4, Xbox One und PC. Next-Gen-Ports sind ebenfalls bestätigt worden.

