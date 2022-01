Hitman, Danganronpa und Rainbow Six füttern Xbox/PC Game Pass Ende Januar 2022

HQ

Microsofts Gaming-Services "Xbox Game Pass", sowie dessen PC-Pendent "PC Game Pass", werden in der zweiten Januarhälfte weitere Games aufnehmen und am Nachmittag haben wir erfahren, welche das sind. Die größte Überraschung ist ohne Frage die mörderische Mystery-Visual-Novel Danganronpa, die ab sofort auch im Xbox-Ökosystem verfügbar ist. Außerdem wollen wir euch auf Death's Door, Windjammers 2 und Nobody Saves the World hinweisen, weil das alles ziemlich spannende Indie-Projekte sind. Ach und falls wer rhythmisch trommeln will, dann behaltet unbedingt Taiko no Tatsuijin im Hinterkopf.

Am 31. Januar verlassen einige Spiele den kostenpflichtigen Online-Dienst von Microsoft: