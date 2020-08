Hitman 3 zeigt euch neue Gameplay-Möglichkeiten in virtueller Realität

Die Dänen von IO Interactive haben uns ordentlich überrascht, als sie bekanntgaben, dass die Hitman-Trilogie im kommenden Jahr mittels Playstation-VR-Headset spielbar sein wird. Leider gab es zur Ankündigung vor zwei Wochen noch nicht viele Informationen über das Thema, doch in einem Videotagebuch machen die Entwickler dieses Versäumnis wieder wett. Wie Hitman 3 in der virtuellen Realität funktioniert, das zeigen verschiedene Gameplay-Szenen oberflächlich. Neben der veränderten Darstellung (wir spielen einige der Missionen in der ersten Person), sehen wir auch, dass das Nahkampfsystem in der virtuellen Realität etwas anders ablaufen wird. Gleichzeitig arbeitet das Team noch daran, uns trotz des eingegrenzten Sichtradius einen guten Überblick über das Geschehen zu geben.

You're watching Werben