Hitman 3: Kompletter Fahrplan zur Season of Pride

You're watching Werben

You're watching Werben

Heute wurde ein neues Add-On für Hitman 3 veröffentlicht - "Seven Deadly Sins Act 2: Pride". Das DLC könnt ihr einzeln für 5 Euro oder im Rahmen des Expansion-Passes für 30 Euro kaufen. Es gewährt Zugriff zu einer Eskalationsmission "Pride Profusion", in der ihr drei neue Gegenstände freischalten könnt (ein Schwert, ein Scharfschützengewehr und ein narzisstischer Anzug). Gleichzeitig hat IO Interactive Live-Service-Inhalte vorgestellt, auf die sich sowohl Besitzer von Hitman 3, als auch Spieler der Free-to-Play-Testphase freuen dürfen.

Ab heute findet ihr die Eskalationsmission "The Sebastian Principle" im Spiel vor, die für alle Spieler von Hitman 3 kostenlos zur Verfügung steht. Sie dient als Tutorial, das die Mechaniken von dieser Missionstyp erklärt. Vom 14. bis zum 23. Mai wartet auf alle Spieler ein bombastischer Auftrag in Sapienza. Agent 47 verschafft sich in dieser Mission Zugang zum Filmset von "The Icon", wo er sich als Stuntman im Iron-Man-Outfit beweisen kann. Nutzer der Free-to-Play-Auskopplung können vom 28. Mai bis zum 6. Juni das Paris-Level aus dem ersten (neuen) Hitman von 2016 durchstöbern. im Zeitraum vom 4. bis zum 13. Juni lässt sich zudem ein flüchtiges Ziel in Paris blicken, das alle Spieler (auch die Spieler im Free Starter Pack) mitnehmen dürfen. Das ist eure Gelegenheit, einen einflussreichen Hacker mit dem lausigen Alias "Black Hat" auszuschalten.

Wer Hitman 3 gekauft hat, wird im Laufe der aktuellen Saisonphase ebenfalls Inhalte für sein Geld bekommen. Vom 12. bis zum 24. Mai wartet das flüchtige Ziel "The Iconoclast" in Mendoza auf euch - ihr habt aber nur eine einzige Chance. Am 27. Mai schließt eine weitere Eskalationsmission ("The Pasqual Consortium") an eure Erfahrungen an und gibt gleich mehrere Ziele auf dem Weingut zum Abschuss frei. Das nächstes große Content-Update von Hitman 3 ist für den 14. Juni geplant, es wird das nächste DLC einführen. Alle Infos könnt ihr bei IOI noch einmal im Detail nachlesen.