Hitman 3: IO Interactive veröffentlicht Roadmap für Season of Greed

Vor einigen Wochen gewährten IO Interactive einen ersten Ausblick auf die Hitman-3-Planungen nach Release des Hauptspiels. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass sieben Staffeln geplant sind, die jeweils mit den sieben Todsünden verknüpft sind.

Das dänische Studio präsentiert nun eine Roadmap zur ersten Staffel "Season of Greed", die am 30. März gestartet wurde und bis zum 9. Mai andauert. Unterhalb dieser Newsmeldung findet Ihr die Roadmap mit allen Details. Weiter geht es aber zunächst mit dem Trailer zur Season of Greed: