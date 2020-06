Hitman 3: IO Interactive bestätigt neue Ziele für Agent 47

Auch das dänische Studio IO Interactive konnte während des PS5-Livestreams ein neues Projekt zeigen, an dem sie derzeit arbeiten: Hitman 3. Wir haben erfahren, dass Agent 47 merkwürdige Geschäfte in Dubai untersucht, doch im Trailer deutete nichts auf eine große Gameplay-Revolution hin. Laut dem Game Director Mattias Engström erwartet Fans ein insgesamt düsteres Kapitel mit dem erfahrenen Auftragskiller, aber das wollen wir doch erst einmal sehen. Der Entwickler hat außerdem klargestellt, dass wir das Game nicht nur auf der neuen Hardware (Xbox Series X / PS5) sehen werden, sondern auch auf PS4 und Xbox One. Anfang kommenden Jahres werden wir wohl reinspielen können.

You're watching Werben