Hitman 3: Gameplay-Trailer zeigt Agent 47 in Aktion

Agent 47 ist noch längst nicht in Rente! Mit einem Gameplay-Trailer stimmen IO Interactive auf den dritten Teil der World-of-Assassination-Trilogie ein. "Der neue Trailer zeigt Szenen direkt aus dem Game und stellt neue Spielvarianten, die Rückkehr von beliebten Features sowie einen vollständigen Überblick über die Spielkonzepte und Szenarien vor, welche Spieler zum Release am 20. Januar 2021 erwarten." An diesem Tag soll Hitman 3 parallel für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht werden. Lasst euch den folgenden Trailer nicht entgehen!