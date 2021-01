You're watching Werben

Am Nachmittag meldete sich IO Interactive zu Wort, um alle sechs Schauplätze des kommenden Hitman 3 zu bestätigen. Wir wussten bereits, dass uns Agent 47 nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sowie nach Dartmoor in Großbritannien führt. Nun sind vier weitere Kampagnenabschnitte enthüllt worden: Chongqing in China, die deutsche Hauptstadt Berlin, Mendoza in Argentinien und die Karpaten in Rumänien. Unten findet ihr ein Bild jedes dieser Orte.