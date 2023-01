Hitman 3 entwickelt sich später in diesem Monat zu etwas Neuem

HQ

IO Interactive hat angekündigt, dass Hitman 3 später in diesem Monat eine bedeutende Veränderung durchlaufen wird, da es sich von Hitman 3 zu Hitman World of Assassination entwickelt. Mit diesem Ansatz wird diese Version des Spiels der neue One-Stop-Shop für alles sein, was mit Agent 47 zu tun hat, sei es Hitman 1, Hitman 2 oder Hitman 3.

Der dänische Entwickler hat erklärt , dass diese Änderung dazu führen wird, dass die Spiele alle zu einem zusammengeführt werden, ein Verfahren, bei dem alle Hitman 3-Besitzer ein kostenloses Upgrade auf Hitman World of Assassination auf allen Plattformen erhalten - was auch alle Hitman 1- und Hitman 2-Inhalte umfasst.

Dieses Verfahren bedeutet auch, dass es keine Verwirrung mehr darüber geben wird, welche Editionen des Spiels abgeholt und gekauft werden sollen, da es bei dieser Änderung tatsächlich nur zwei digitale Editionen geben wird: Hitman World of Assassination (die $ 70 kosten und Hitman 3, Hitman 1 GOTY Access Pack und Hitman 2 Standard Access Pack enthalten) und Hitman World of Assassination Deluxe Pack (ca. $ 30 und mit Hitman 3 Deluxe Pack und Seven Deadly Sins Collection und Hitman 2 Expansion Pass).

Die Änderung tritt am 26. Januar 2023 in Kraft, und um den Prozess noch reibungsloser zu gestalten, bietet IO Interactive eine vollständige Set-Funktion auf Steam sowie Möglichkeiten, einzelne DLCs über den In-Game-Store zu erwerben, die jeweils zu einem neuen und reduzierten Preis angeboten werden, damit Sie Ihre Sammlung vervollständigen können.

Diese Änderungen werden auch im Hinblick auf den kommenden Freelancer-Modus implementiert, da die Spieler auf diese Weise überall im Spiel hingehen können, ohne durch fehlende Inhalte zu sehr behindert zu werden.