Hitman 3: DLC-Akt #4, Saison der Lust und Version 3.5 gestartet

Heute müsste das DLC „Seven Deadly Sins - Act 4: Season of Lust" für Hitman 3 erschienen sein (im Playstation-Store finden wir es aber gerade nicht). Alle verfügbaren Versionen des Spiels sind seit 15:00 Uhr auf die Spielversion 3.5 aktualisiert worden, das neue Content-Update beansprucht etwa drei bis vier Gigabyte an Speicherplatz. Wer im Laufe der kommenden Wochen 50 empfohlene Aufträge abschließt, erhält im Spiel von IOI Interactive ein neues SMG geschenkt.

Das Wollust-DLC kostet euch 5 Euro du es bringt eine wiederholbare Eskalationsmission ins Spiel. Im Berliner Nachtclub werden wir von einem geheimen Verehrer auf eine Schnitzeljagd geschickt und müssen in gesicherten Safes Teile einer wichtigen Botschaft sammeln. Hinweise finden wir auf der Tanzfläche, denn dort verbergen sich unser Auftraggeber sowie einige Leute, die uns in die Irre führen wollen. Die Mission wird zufällig neu generiert, wenn ihr sie ein weiteres Mal startet. Schließt ihr den Auftrag ab, schaltet ihr permanent einen roten Schlangenlederanzug, eine Armbrust und einen explosiven Sprengsatz mitsamt Fernzünder frei.

Ab dem 5. August wird eine permanente Kartenvariation von Dartmoor für alle Käufer von Hitman 3 verfügbar. In dieser Gartenshow haben vier Meister ihres Faches auf dem weitläufigen Anwesen je einen prächtigen Garten eingerichtet, die von einer Jury - mit der Agent 47 bestens vertraut sein dürfte - bewertet werden. Wir helfen den Preisrichtern bei der Entscheidung, indem wir den wahren Sieger am Leben lassen und seine oder ihre Konkurrenten ausschalten. Die Auswahl ist beim ersten Mal zufällig, doch habt ihr die Mission einmal abgeschlossen, könnt ihr eure Ziele selbstständig festlegen. Auf dieser Event-Karte werdet ihr anschließend auch Aufträge für die Community anfertigen und spielen können. Wer die Mission erfolgreich absolviert, bekommt zudem eine sommerliche Freizeitgarderobe.

Das nächste flüchtige Ziel, das Käufern von Hitman 3 vorbehalten ist, ist ein diabolischer Hochzeitsplaner, der in Mendoza auf euch wartet. Vom 30. Juli bis zum 9. August könnt ihr euch den Herzensbrecher vorknöpfen, aber ihr habt für diesen Mord nur einen einzigen Versuch. Wer die Hitman-3-Kampagnenmission "Untouchable" abschließt, erhält unabhängig davon die goldene Pistole "ICA 19 Goldballer" als Belohnung. Falls ihr das Level früher schon einmal geschafft habt, müsst ihr leider erneut ran.

Wer die kostenlos spielbare Testversion von Hitman 3 (das sogenannte Starter-Pack) spielt, kann ab sofort und bis zum 8. August die Karte Marrakesch aus Hitman (1) in der Hitman-3-Engine spielen. Daran wird im Zeitraum vom 12. bis zum 22. August angeknöpft, sobald IOI das Licht ausschaltet und euch in nächtlicher Umgebung durch dieses Level laufen lässt. Im zeitlich befristeten Auftrag „A House Built On Sand" spielt ihr die Hitman-(1)-Bonusmission mit veränderten Parametern. Auf dieser Location wartet vom 20. bis zum 30. August das flüchtige Ziel Mr. Giggles auf euch, der ebenfalls für alle Spieler zum Abschuss freigegeben wird.

Die Patch-Notes von Spielversion 3.5 weisen vor allem Fehlerbehebungen auf, die in Zusammenhang mit lokalisierten Texten entstanden sind. Das Spiel bereitet sich auf die Markteinführung in Japan vor (Ende August) und Texte sind nun auch in Russisch, Chinesisch und traditionellem Chinesisch verfügbar. Verbesserungen meldet IOI zudem in puncto Online-Konnektivität und bei Logikfehlern, mit denen das Spiel bislang nicht klar kam. Mittlerweile sollten Statistiken aber etwa korrekter dargestellt, Herausforderungen die beabsichtigten Belohnungen freigeben und verbuggte Trophäen/Erfolge weniger Probleme verursachen. Außerdem werden die Mitarbeiter, die an Version 3.5 mitgewirkt haben, nun ebenfalls in den Credits aufgeführt.

Quelle: IO Interactive (1),(2).