Hitman 3 besucht eine britische Villa, um Cluedo zu spielen

Ein weiteres Hitman-3-Szenario wurde heute aufgedeckt, denn in einem britischen Herrenhaus ist ein Mord geschehen und Agent 47 untersucht den Tatort als Ermittler verkleidet. In der Thornbridge-Villa hätte jeder der Anwesenden den alten Mann in seinem Bett töten können, dabei waren alle Türen und Fenster verschlossen. Natürlich beherbergen die Mauern dieses alten Gebäudes viele Geheimnisse und ab Januar können wir das dann selbst erforschen, denn Dartmoor ist eine der Karten, die das dänische Studio IO Interactive für den dritten und letzten Teil dieser Reboot-Geschichte gewählt hat.

Der Titel wird allerdings nicht auf Steam erscheinen, da IO Interactive das Spiel aus dem Valve-Shop entfernt hat. PC-Spieler müssen direkt zum Epic Games Store gehen, um diese Trilogie zu kaufen, wenn sie das Spiel frühzeitig spielen wollen (alternativ spielen sie eben auf Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One oder auf Google Stadia). An diese Ankündigung ist auch die wöchentliche Geschenkaktion gekoppelt, die im Epic Games Store stattfindet. Noch bis zum 3. September könnt ihr dort das erste Hitman auf eurem Account freischalten. Die anderen beiden kostenlosen Games sind Enter the Gungeon und God's Trigger.