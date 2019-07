Hitman 2: Nächster Scharfschützenauftrag führt Agent 47 nach Sibirien

You watching Werbung

IO Interactive hat heute die Juli-Inhalte für Hitman 2 vorgestellt. Im Visier dieser Ankündigung steht der sibirische Scharfschützen-Auftrag auf der Karte "The Prison", in der sich 47 mit einem hochkalibrigen Präzisionsgewehr auf die Lauer legt. Die nächste Sniper-Assassin-Mission soll am 30. Juli landen und uns in einen bitterkalten russischen Gulag bringen. Mit dem Scharfschützengewehr "Druzhina 34 ICA Arctic" müssen wir verschiedene Herausforderungen absolvieren, darüber hinaus gibt es weitere Inhalte für das Hauptspiel (neue Aufgaben, Escalation-Missionen, Contracts und Outfits).

Zuletzt ging es für Besitzer des Season Passes von Hitman 2 nach New York, wo Agent 47 eine Hochsicherheitsbank ausrauben musste. Wir haben uns in diesem Sandkasten umgesehen, die Livestream-Wiederholung seht ihr unten im Video.