Hitlers versteckte genetische Sexualstörung enthüllt noch mehr Details: Mikropenis (und nur eine Kugel)

Wie wir gestern berichteten, haben Wissenschaftler Hitlers DNA von einem blutbefleckten Sofa sequenziert, das 1945 aus seinem Berliner Bunker entnommen wurde, und enthüllt, dass er das Kallmann-Syndrom hatte, eine genetische Erkrankung, die die sexuelle Entwicklung und die Testosteronproduktion beeinträchtigt.

Dies könnte unter anderem dazu beitragen, seine "fast vollständige Hingabe an die Politik" und den Mangel an persönlichen Beziehungen zu erklären. Laut der Times enthüllt dies nun noch mehr Details: Unter anderem, dass er wahrscheinlich einen Mikropenis (und nur eine Kugel) hatte.

Mikropenis und nur eine Kugel

Laut der Times bedeutet dieser Zustand, der die Entwicklung der Geschlechtsorgane stören und die Pubertät verzögern kann, dass Hitler eine Chance von 1 zu 10 hatte, einen Mikropenis ( einen Phallus von weniger als zwei Zentimetern Länge) zu haben.

Die Ergebnisse stimmen mit einem medizinischen Bericht aus dem Jahr 1923 überein, der darauf hinweist, dass Hitler nur einen Hoden hatte, und geben dem Lied aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, das seine Männlichkeit verspottet, einen historischen Kontext, ein sehr berühmtes Lied, das Sie im Video unten finden können.

Professor Turi King von der University of Leicester, bekannt für die Identifizierung der sterblichen Überreste von Richard III., leitete die Studie. Sie fügt hinzu: "Wenn Hitler seine eigenen genetischen Ergebnisse gesehen hätte, hätte er sich selbst in die Gaskammern geschickt."