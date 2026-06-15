Historische Kiewer Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert von russischen Angriffen getroffen: Neun Menschen sterben bei den letzten Anschlägen

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Neun Menschen wurden bei einer neuen Welle russischer Luftangriffe auf die Ukraine am Sonntagabend getötet: In der Hauptstadt Kiew wurden vier Menschen getötet, und fünf Rettungskräfte starben, als sie versuchten, ein Feuer in der nordöstlichen Stadt Charkiw zu löschen.

Die Angriffe in Kiew verursachten erhebliche Schäden an der Entschlafungskathedrale, dem Hauptgebäude der Kiewer Pechersk Lavra (Höhlenkloster), einem der wichtigsten religiösen Wahrzeichen des Landes, sowie an der orthodoxen Christenheit. Die Kirche aus dem 11. Jahrhundert, die von der UNESCO als Weltkulturerbe geschützt ist, soll einen direkten Treffer erlitten haben. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, bezeichnete sie als "eines der größten russischen Verbrechen gegen die christliche Kultur", und dies ist nicht das erste Mal, dass die Kathedrale, die nach dem Zweiten Weltkrieg fast vollständig wiederaufgebaut wurde, im laufenden Krieg getroffen wurde.

Russlands Invasion der Ukraine dauert inzwischen länger als der Erste Weltkrieg und hat sich in den letzten Monaten verschärft, wobei Putin seine Angriffe intensiviert, während Russland einige seiner eroberten Gebiete verliert.

Dies könnte laut El País zu einer Phase des Krieges führen, in der historische Stätten gezielt zur Schädigung der Moral des Feindes gezielt werden. Die jüngsten russischen Angriffe trafen auch das Arsenal-Museum und ein historisches ukrainisches Filmstudio, zerstörten eine jahrhundertealte Kleidungssammlung, während die Ukraine letzte Woche die Krim angriff und ein Museum zur Verteidigung von Sewastopol im Krimkrieg (1854–1855) traf, wodurch Franz Roubauds riesiges Gemälde beschädigt wurde.