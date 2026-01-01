Historische Amsterdamer Kirche wurde bei einem frühen Neujahrsbrand durch Feuer beschädigt

HQ

In den frühen Morgenstunden des Neujahrstags verwüstete ein großer Brand die Vondelkerk, eine neugotische Kirche aus dem 19. Jahrhundert in Amsterdam, zwang die Anwohner zur Evakuierung und verursachte schwere Schäden am markanten Gebäude.

Das Feuer brach kurz nach Mitternacht gegen 0:45 Uhr morgens aus, wobei die Flammen rasch das Kirchendach und den Turm verschlangen. Die Rettungsdienste riegelten das umliegende Gebiet ab, als starke Winde brennende Trümmer verbreiteten.

Die Feuerwehrleute brachten das Feuer bis zum späten Vormittag unter Kontrolle. Während der Kirchturm einstürzte und das Dach zerstört wurde, erklärten die Behörden, dass die Bauingenieure die Außenwände weiterhin stabil halten. Es wurden keine Verluste gemeldet.

Die Vondelkerk, vor etwa 150 Jahren erbaut und in den letzten Jahrzehnten entweiht, gilt als bedeutendes Kulturdenkmal in der niederländischen Hauptstadt. Die Brandursache ist noch nicht bestätigt, und eine Untersuchung läuft.

Über die Vondelkerk (aktualisiert via Wikipedia):

Die Vondelkirche (niederländisch: Vondelkerk) ist ein ehemaliges Kirchengebäude in der Vondelstraat in Amsterdam-West. Von 1880 bis 1977 diente das Gebäude (entworfen vom Architekten Pierre Cuypers) als Kirche des Allerheiligsten Herzens Jesu für die gleichnamige römisch-katholische Pfarrei. Nach ihrer Entweihung wurde das zentrale Kirchenschiff unter anderem für Konzerte genutzt, während die umliegenden Räume als Büros vermietet wurden.

Bei einem Brand im November 1904 wurde der ursprüngliche Turm zerstört. Es wurde nach einem Entwurf von Joseph Cuypers, dem Sohn von Pierre Cuypers, wieder aufgebaut. In den frühen Morgenstunden des 1. Januar 2026 brach ein weiteres Feuer aus, das das Gebäude vollständig zerstörte.