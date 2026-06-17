Obwohl er einige Auteur-Akzente beibehält, ist Histoires de la Nuit (The Birthday Party) das Gegenteil von dem, was man normalerweise von einem "Wettbewerbsfilm" beim Festival de Cannes erwarten würde. Denn ja, Léa Mysius' neuester Film (eine Adaption von Laurent Mauvigniers gleichnamigem Buch) löst ein paar interessante Reflexionen über die menschliche Natur und den Wert von Vertrauen aus, und es gibt eine kulturelle Perspektive in mehreren Aspekten, aber dies ist größtenteils ein schneller, kompakter Suspense-Thriller, bei dem Wer wer ist und was passieren wird, versucht, einen auf Trab zu halten. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes (es bedeutete tatsächlich einen frischen Windzug auf dem Festival), und es erfüllt meistens seinen Zweck.

Der Film schafft es, in einigen Passagen ordentlich Spannung aufzubauen, und das französische ländliche Setting verleiht dem Ganzen einen einzigartigen Look und ein einzigartiges Gefühl. Es ist nicht einfach, da es ein paar willkommene Twists verbirgt, und es hat einen sehr persönlichen Humor, der einen auf sehr nervöse, verstörende Weise zum Lachen bringen kann. Allerdings wirkt es in manchen Aspekten auch etwas billig, und das Ende, auch wenn es erzählerisch klickt, wirkte in seiner Darbietung etwas unbeholfen.

Einer der ärgerlichsten Aspekte für mich persönlich war das Sounddesign, insbesondere die langweilige, sich wiederholende Hintergrundmusik und die Verwendung sehr einfacher, veralteter Geräusche SEHR LAUT im Mix, um den Schockeffekt zu steigern. Histoires de la Nuit ist viel besser, wenn die Figuren selbst die Spannung durch Dialoge aufbauen, und es erinnerte mich gelegentlich an Tarantinos Stil, nur eben mit dem bereits erwähnten Euro-Vibe.

Diese Figuren funktionieren größtenteils gut, mit guten Leistungen von Hafsia Herzi (Nora), Bastien Bouillon (Thomas), Benoît Magimel (Franck) und Monica Bellucci (Cristina), mit dem vielversprechenden vorpubertären Talent Tawba El Gharchi als – mehr als die Hauptfigur – als überzeugendes Nexus-Kind zwischen ihnen allen. Mir gefiel die Entwicklung des Paares (Nora und Thomas), wobei der Ehemann allmählich zu einer fesselnderen ironischen Version seiner selbst wurde und die Ehefrau ein eigentümliches Gefühl von Schmerz, Ernsthaftigkeit und Geheimhaltung vermittelte. Bellucci als Nebenfigur (eine Nachbar-Künstlerin) zu verpflichten, birgt jedoch offensichtliche Risiken, denn sie stiehlt in mehreren Sequenzen mit ihrer typischen Stoik und tieferen Ausdruckskraft deutlich das Rampenlicht. Auch Franck lässt seine Brüder unterdurchschnittlich wirken, aber das Trio passt gut zur Stimmung.

Werbung:

Als die Dinge unweigerlich hässlicher werden und das Geheimnis eine Weile gut gepflegt bleibt, wird aus einer scheinbar einfachen Erpressungsgeschichte zu einem persönlicheren Unterfangen – auch für den Zuschauer – und das ist vielleicht die beste Leistung dieses Films, auch wenn er nichts besonders Neues oder Beeindruckendes versucht. Es stellt das Konzept familiärer Bindungen auf die Probe und spricht von Erlösung und Schuldzuweisungen, und wenn es verdreht wird, ist es auch gut abgewogen. Am Ende des Tages ist es ein okayer Thriller, den ich nicht bereue, gesehen zu haben, aber mit einer unbeholfenen Auflösung, die den Nachgeschmack, den er hinterlässt, verwässert.

Werbung: