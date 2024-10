Hisense E7NQ Pro

Hisense ist heute ein riesiges Unternehmen, das seit 1969 Fernseher herstellt. Obwohl Sie erst in den letzten Jahren Fernseher mit der Marke Hisense kaufen konnten, besitzen oder liefern sie seit langem Panels und Bildschirme für eine Vielzahl kleinerer Marken, die im Westen bekannter sind. Hisense hat den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Marken keine Paneele und Technologie kaufen müssen, da sie tatsächlich über eigene Fabriken und Entwicklungsabteilungen verfügen. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass sie mit 100% originalen Mini-LED-Fernsehern ziemlich weit vorne liegen.

Für Mainstream-Verbraucher stellen sie auch wirklich gute QLED-Fernseher her - ein LED-Panel mit einer Quantum Dot Farbschicht, die bessere Farben und immer noch eine hohe Helligkeit von einem LED-Panel bietet - ohne im Preis verrückt zu werden. Das Design ist klassisch und kantig mit zwei diskreten Metallfüßen auf jeder Seite, was es weniger geeignet macht, es auf einem TV-Ständer zu platzieren, es sei denn, es ist sehr breit.

Hisense ist besonders angetan von ihrer E7-Serie, die sie stark an Gamer vermarkten. Es gibt sogar einen speziellen Black Myth: Wukong -Modus, in dem alles für dieses spezielle Spiel optimiert ist. Es ist ein ziemlich interessanter Ansatz, spielspezifische Profile auf einem Fernseher zu haben. So wie ich es verstehe, wird dieser Modus direkt mit den Entwicklern des Spiels entwickelt und bietet bessere dedizierte HDR-Effekte, Schwarzwertoptimierung und Farben, die speziell für die Art des verwendeten LED-Panels kalibriert sind. Vor allem Letzteres ist ziemlich beeindruckend, und wir können nur hoffen, dass andere Entwickler mit TV- und Monitorherstellern zusammenarbeiten werden, um eine individuellere und korrektere Farbwiedergabe und HDR-Effekte zu gewährleisten. Im Moment ist es jedoch nur auf ausgewählten Hisense-Fernsehern und nur mit Black Myth: Wukong verfügbar. Aber dieses Maß an kundenspezifischer Kalibrierung birgt ein enormes Potenzial, da Sie theoretisch in der Lage sein sollten, es durch Firmware-Updates zu aktualisieren.

Der Input Lag ist akzeptabel, laut Hisense unter 20 ms, aber er kann immer verbessert werden, obwohl die LED-Technologie ihre Grenzen hat. Im Gaming-Modus sinkt es jedoch nach Hisenses eigenen Zahlen auf unter 11 ms, und dann beginnt es wirklich gut zu funktionieren. Glücklicherweise wird Gaming ernst genommen und wir haben volle HDMI 2.1-Unterstützung an allen vier Anschlüssen. Das native 120-Hz-Panel übertaktet in Gaming Mode ganz von selbst auf 144 Hz mit nur zwei Fingertipps auf der Fernbedienung, aber so ziemlich alles andere ist vollautomatisch.

Bei der Plattform handelt es sich um das Linux-basierte VIDAA-System, das nicht nur grafisch recht beeindruckend ist, sondern auch viele Anpassungsmöglichkeiten bietet, mit denen ich noch gar nicht fertig geworden bin. Aber wo es sich wirklich abhebt, ist im Multitasking. Es kommt deutlich besser damit zurecht als viele andere Systeme, die anfangen zu stottern, wenn Sie eine dritte App öffnen. Allerdings gehört die Fernbedienung zu den billigsten Kunststoffen, die ich seit langem in der Hand gehalten habe, und sie könnte besser sein, wenn der Preis im Mittelklasse-Segment liegt. Es kommt auch mit einem ziemlich netten und sehr symbolbasierten TV-Betriebssystem, das deutlich besser ist als das, was beispielsweise LG und Samsung liefern können.

Wo Hisense ein wenig hinterherhinkt, ist an der Informationsfront. Zum Beispiel verfügt es über ein eingebautes Subwoofer-System, aber es ist schwierig, auf der Hisense-Website konkrete Informationen dazu zu finden. Grundlegende Informationen zur Helligkeit habe ich nur auf einer halb unzugänglichen Unterseite auf ihrer US-Seite gefunden. Die maximale Helligkeit beträgt jedoch 450 Nits, was nicht nach viel klingt, aber in einem beleuchteten Raum tatsächlich gut funktioniert. Darüber hinaus ist es nicht möglich, die genaue Anzahl der aufgelisteten Dimmzonen außer "unter 100" zu erhalten.

Der Klang ist überraschend gut. Es gibt keine Informationen, außer dass die Lautsprecher jeweils 10 Watt haben und es einen 20-Watt-Subwoofer gibt. Es ist ein bisschen so, als würde man sagen, dass ein Auto einen 55-Liter-Tank hat. Das ist nützlich, aber kein wirklicher Indikator für die Klangqualität. Ich bin ein großer Befürworter des Kaufs zumindest einer Soundbar oder echter Lautsprecher, aber dieser Fernseher kann tatsächlich als Notlösung dienen. Der zusätzliche Tieftöner (ich würde ihn kaum als Subwoofer bezeichnen) verleiht dem Klang Dynamik und Kraft, egal ob es sich um Autos handelt, die auf den Asphalt schlagen, oder um Maschinengewehre, die schießen. Es verleiht den Stimmen auch Reichtum und Nuancen, selbst bei etwas so Einfachem wie den Nachrichten. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es ein ziemlich guter Standard für TV-Sound ist, an dem meiner Meinung nach so ziemlich alle anderen scheitern. Aber auch hier gilt: Besorgen Sie sich mindestens eine Soundbar.

Die Bildqualität ist natürlich das Wichtigste. Trotz einer unverbindlichen Preisempfehlung von ca. 800 GBP war ich von der Kalibrierung von Rot und Grün direkt nach dem Auspacken angenehm überrascht. Die Farben sind kräftig und können in HDR-Inhalten überwältigend sein, aber das ist der Punkt. Das Licht wird gleichmäßig verteilt und die grüne Farbe wirkt ziemlich natürlich. Graustufen und Schwarzwerte sind bei nicht OLED-basierten Panels tendenziell das große Problem, aber ich habe festgestellt, dass das Verringern der Helligkeit auf nur 45 einen spürbaren Unterschied bei der Wiedergabe von Schwarz- und Grautönen macht. Das Bild ist flüssig und sehr klar, besonders in Gaming Mode, aber ich würde wahrscheinlich den meisten Leuten empfehlen, Film Maker Mode für etwas anderes als Videospiele zu verwenden. Standard Mode ist weniger übersättigt und grell in den Farben als viele andere Fernseher, und die Motion Engine ist nicht so aggressiv, dass alles wie ein seltsamer Fiebertraum aussieht, wie es oft in Geschäften der Fall ist. Leider scheint es, dass man nur in Sport Mode das letzte bisschen Licht aus dem Fernseher herausquetschen kann, und es wäre schön gewesen, wenn dies in allen HDR-Situationen möglich wäre. Der Fernseher unterstützt HLG, HDR10+ und Dolby Vision IQ.

Das Upscaling ist sehr vernünftig und die meisten 1080p-Inhalte sehen ziemlich gut aus, solange man nicht zu nahe kommt. Wie bereits erwähnt, empfehle ich, die Helligkeit auf 45 zu verringern und die ganze Zeit Film Maker Mode auszuführen.

Es ist ein Fernseher, der sehr einfach zu bedienen ist, und die VIDAA-Plattform macht es auch zu einem visuell ansprechenden Erlebnis, moderne Inhalte mit guter Farbwiedergabe zu navigieren und anzusehen. Der Fernseher eignet sich auch hervorragend für Konsolenspiele, und während Hardcore-Heimkino-Enthusiasten wahrscheinlich noch bessere Schwarzwerte und eine höhere Helligkeit wünschen, kostet das realistisch gesehen deutlich mehr als der Hisense E7 Pro.