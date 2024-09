Hironobu Sakaguchi bestätigt persönlich das Veröffentlichungsdatum von Fantasian Neo Dimension

Es sieht so aus, als ob das Diorama-Projekt von Hironobu Sakaguchi definitiv startklar ist, nach Jahren der Verzögerungen und der Rückkehr zum Reißbrett. Fantasian Neo Dimension wird keine weiteren Verzögerungen erleiden, und sein Schöpfer hat während des State of Play einen neuen Trailer enthüllt und bestätigt, dass das Veröffentlichungsdatum von der 5. Dezember 2024 sein wird.

Er erinnerte uns auch daran, dass er zurückgekehrt ist, um mit Nobuo Uematsu zusammenzuarbeiten, um den Soundtrack zu komponieren, so dass wir viel von den beiden erwarten können, die das Fundament gelegt haben, auf dem Final Fantasy aufgebaut wurde. In Fantasian Neo Dimension erleben wir eine epische Geschichte im JRPG-Genre, in der mehr als 150 Dioramen verwendet wurden, die reale physische Elemente mit 3D-Charakteren kombinieren.

Bereit für ein großes Abenteuer?