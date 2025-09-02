Origami ist die japanische Kunst, ein quadratisches Blatt Papier zu falten, um verschiedene Formen und Muster ohne den Einsatz von Klebstoff oder Schere zu erzeugen. Origami ist eine Kombination aus den beiden japanischen Wörtern "oru" (falten) und "kami" (Papier) und ist viel mehr als ein Hobby - es ist fast eine Kunstform und eine Möglichkeit, das räumliche Bewusstsein zu erlernen und die Motorik zu verfeinern.

Das Spiel Hirogami ist von Origami inspiriert, und alles findet in einer wunderschönen Welt statt, in der alles aus Papier gefaltet zu sein scheint. Man schlüpft in die Rolle von Hiro, einem ehemaligen Origami-Künstler, der selbst eine menschenähnliche Origami-Figur ist, deren Welt von der Fäulnis infiziert und vergiftet wurde, einer Art digitalem Fluch, der in scharfem Kontrast zu der digitalen Welt steht, in der wir leben, im Gegensatz zu der taktilen und physischen Welt, aus der die Kunst des Origami stammt.

In einem relativ linearen 3D-Puzzle-Plattformer muss man nun gegen diesen digitalen Fluch kämpfen und Natur und Tiere von dieser zerstörerischen Seuche reinigen. Hiro selbst ist anfangs nur mit einem heiligen Fächer ausgestattet, den er (oder sie, Hiro ist ein Unisex-Name in Japan) verwenden kann, um Konzentrationen von Fäulnis zu zerstören, und er kann sich auch selbst "entfalten" und sich wieder in ein Stück Papier verwandeln, das sich durch enge Gänge quetschen, über längere Strecken schweben oder von warmen Luftströmungen mitgerissen werden kann.

Im Laufe des Spiels reinigt Hiro verschiedene Tiere von der Verderbnis und kann dann ihre Gestalt annehmen. Die Tiere haben unterschiedliche Stärken, Schwächen und besondere Fähigkeiten - das erste Tier ist zum Beispiel ein Gürteltier, das kaum springen kann und sich unglaublich langsam bewegt. Stattdessen kann er sich zu einem Ball zusammenrollen und mit hoher Geschwindigkeit Kisten und Feinde in seiner Umgebung zerquetschen und später sowohl durch Feuer als auch durch Lava rollen. Später erhält man auch Zugang zu einer Kröte, einem großen und starken Gorilla und einem Vogel, wo sich der Vogel in speziellen Fluglevels zu einem Papierflugzeug zusammenfalten kann.

Die Levels sind so gestaltet, dass man ständig zwischen den verschiedenen Tieren wechseln muss, und es sieht toll aus, wenn Hiro sich in Echtzeit von einer Form in die andere faltet. Verschiedene Arten von Feinden müssen mit einer Form bekämpft werden, während andere Rätsel und Fallen mit anderen Tierformen gelöst und vermieden werden müssen. Es dauert ein wenig, bis man den Dreh raus hat, aber wenn man es einmal geschafft hat, kann man schnell und einfach zwischen den verschiedenen Origami-Tieren wechseln.

Hirogami ist eigentlich ein einfach aufgebauter Puzzle-Plattformer mit einer Reihe von linearen Strecken, aus denen man in einer Hub-Welt auswählt. Die Spielmechanik an sich ist keineswegs neu oder bahnbrechend, aber aufgrund des Origami-Blickwinkels, der durchgehend angewendet wurde, werden die rudimentären Mechaniken auf ein höheres Niveau gehoben, als sie es alleine erreichen könnten.

Die Levels können recht groß sein, und obwohl es einen festgelegten Weg durch sie gibt, gibt es immer noch viele versteckte Bereiche zu finden, von denen viele nur zugänglich sind, wenn man zuvor abgeschlossene Levels erneut besucht, aber jetzt mit Zugang zu neuen Tieren und damit neuen Fähigkeiten.

Die Grafik ist wirklich gut gemacht und wie bereits erwähnt, sieht die gesamte Spielwelt aus, als wäre sie aus Papier gefaltet. Es sieht wirklich gut aus, ebenso wie die verschiedenen Tiere, zu denen man Zugang bekommt, aber leider folgen die Menüs nicht dem gleichen Stil (was sonst ziemlich offensichtlich wäre), da sie eher langweilig und nicht besonders gut gestaltet sind.

Hirogami sieht also gut aus, und es ist eine gute Idee, ein Spiel auf der Grundlage von Origami zu entwerfen. Leider treten Probleme auf, wenn man immer weiter im Spiel voranschreitet - was natürlich problematisch ist. Die Kamera ist ähnlich wie bei Sackboy arretiert und kann nur leicht von einer Seite zur anderen und auf und ab bewegt werden, so dass man ein wenig von seiner Umgebung sehen kann. Es hat in Sackboy funktioniert, aber es funktioniert nicht annähernd so gut in Hirogami.

Diese Kamera verursacht einige offensichtliche Probleme bei der Beurteilung der Entfernung zu Feinden, Plattformen und Vorsprüngen, und das tat sie auch in Sackboy. Der Unterschied zwischen den beiden Spielen besteht darin, dass die Plattform-Herausforderungen in Sackboy ziemlich einfach und verzeihend waren, während sie in Hirogami an bestimmten Stellen sehr herausfordernd sind. Für diese Art von anspruchsvollem Plattform-Gameplay funktioniert eine solche statische Kamera nicht sehr gut, und man erlebt deswegen viele, viele frustrierende Tode.

Das führt uns zum nächsten Problem, nämlich dem Kampfsystem. Auch hier ist die fixierte Kamera der Bösewicht, denn man watet in Feinde, ohne die Entfernung zu ihnen einschätzen zu können. Hinzu kommt ein klobiges Kampfsystem, das einfach zu langsam und zu ungeschickt ist, wenn man von 8-10 Feinden gleichzeitig von allen Seiten angegriffen wird - einige aus der Ferne, einige auf Vorsprüngen und wieder andere aus nächster Nähe.

Diese Probleme werden durch die Tatsache unterstrichen, dass das Spiel für jedes Level einige Ziele setzt, bevor man beginnt. Zum Beispiel muss man das Level in 20 Minuten abschließen, 10 Tiere befreien oder 3000 Stücke Origami-Papier sammeln - aber auch das Level abschließen, ohne Schaden zu nehmen oder zu sterben. Es ist problematisch, dass das Spiel dich dazu anregt, die Levels pünktlich oder ohne zu sterben zu beenden, wenn sowohl die Kamera als auch das Kampfsystem so herausfordernd sind, wie sie sind.

Als ich anfing, es zu spielen, mochte ich Hirogami, weil es in den einfacheren Levels am Anfang irgendwie funktioniert. Aber je weiter man in das Spiel einsteigt und je mehr die verschiedenen Teile des Spiels durch einen ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad unter Druck gesetzt werden, fällt alles langsam auseinander.

Es ist eine Schande, denn Hirogami ist wunderschön und basiert auf einer guten Designidee, aber das resultierende Spiel ist mechanisch einfach nicht gut genug und führt zu einem der frustrierendsten Spiele, die ich im Jahr 2025 gespielt habe.