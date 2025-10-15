Hirnchirurgin verhaftet, nachdem sie ihre 12-jährige Tochter "ein Loch in den Schädel eines Patienten bohren" ließ

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass eine Gehirnchirurgin in Österreich verhaftet wurde, nachdem sie angeblich ihrer 12-jährigen Tochter erlaubt haben soll, während einer Operation ein Loch in den Schädel eines Patienten zu bohren. Nach der Operation verkündete sie stolz, dass ihre Tochter gerade ihre erste gynäkologische Hysterektomie durchgeführt habe, wie der Kurier berichtet.

Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge am 13. Jänner 2024 im Landeskrankenhaus Graz, wo ein 33-jähriger Mann nach einem Schädel-Hirn-Trauma eingeliefert wurde. Die Operation wurde von einem Oberarzt und einem Neurochirurgen in Ausbildung durchgeführt, die angeblich ihre Tochter in den Operationssaal gebracht haben.

Gehirnchirurg // Shutterstock

Laut Anklage gab der Chirurg ihrer Tochter den Bohrer, um gegen Ende des Eingriffs ein Loch für eine Sonde zu schaffen. Staatsanwältin Julia St einer bezeichnete die Tat als "einen unglaublichen Mangel an Respekt vor dem Patienten" und betonte, dass das Risiko trotz fehlender Komplikationen groß sei.

Der Anwalt des Chirurgen, Bernhard Lehofer, gab an, dass das Kind "nicht gedrillt" habe und dass die Mutter die ganze Zeit über die Geräte unter Kontrolle gehabt habe. Ein anderer Anwalt, Michael Kropiunig, der den Oberarzt vertritt, fügte hinzu, dass die Ärztin das Alter des Kindes nicht kannte und dass sie ihre Hand nur auf seine legte, während er den Bohrer führte.

Sowohl der Neurochirurg als auch der Arzt plädierten am Dienstag vor dem Bezirksgericht Graz-Ost auf nicht schuldig wegen leichter Körperverletzung. Der Fall, der nach mehreren anonymen Berichten aufkam und unter den Mitarbeitern breit diskutiert worden war, wurde vertagt, und der Prozess soll am 10. Dezember fortgesetzt werden.