Hi-Rez Studios plant Anfang Januar ersten Gaming-Showcase von 2021

Noch vor der rein digitalen CES 2021, die vom 11. bis 14. Januar für gewöhnlich erste Neuigkeiten aus der Welt der Technik demonstriert, bereitet Hi-Rez Studios Videospielnachrichten für ihre vielen Fans vor. Das Unternehmen, das wir mit kostenlos spielbaren Projekten wie Smite, Paladins: Champions of the Realm und zuletzt Rogue Company in Verbindung bringen, hat vor einigen Tagen einen sogenannten "Hi-Rez Showcase" angekündigt.

Vom 5. bis zum 10. Januar sind verschiedene Panels, E-Sport-Wettbewerbe, Workshops und eine Pressekonferenz geplant, auf der es Informationen zu bevorstehenden Inhalten der aktuellen Hi-Rez-Spiele geben soll. Bei Interesse solltet ihr die Kanäle des Publishers am Donnerstag, dem 7. Januar um 21:30 Uhr im Auge behalten. Alle weiteren Informationen findet ihr hier an dieser Stelle.