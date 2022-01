Hinweise zur Veröffentlichung von Goldenye 007 auf Xbox-Plattformen entdeckt

HQ

Die Webseite Exophase beobachtet genau, was in den Datenbanken des Microsoft-Ökosystems vor sich geht und dadurch konnten sie feststellen, dass Rares Nintendo-64-Spiel Goldeneye 007 kurz vor dem Jahreswechsel Erfolge erhalten hat. Die kleinen Belohnungen, die Xbox-Spieler für das Abschließen von In-Game-Herausforderungen freischalten, sind kein nativer Bestandteil des N64-Originals und deshalb ist es fraglich, warum sich jemand die Mühe gemacht hat, das alte Game mit solchen Dateien zu versehen. Im Microsoft-Store findet man momentan keinen Port des alten Ego-Shooters, aber vielleicht ist das nur noch eine Frage der Zeit. Goldeneye 007 ist in Deutschland übrigens seit zwei Monaten nicht mehr indiziert.

Quelle: Gamespot.