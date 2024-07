Hinweise auf eine mögliche PlayStation-Veröffentlichung für Gears of War: E-Day

HQ

Als Gears of War: E-Day im Juni angekündigt wurde, spekulierten viele, ob das Spiel exklusiv für Xbox und PC erscheinen würde oder ob es auch auf PlayStation erscheinen würde. Einen Monat später deutet nun eine Stellenausschreibung auf eine mögliche Veröffentlichung auf Sonys Plattform hin.

Laut Insider Gaming sucht The Coalition einen Online-Client-Ingenieur, der an Gears of War: E-Day arbeitet. Laut der Stellenausschreibung wird diese Rolle dazu beitragen, das Multiplayer- und Online-Erlebnis des Spiels zu entwickeln, einschließlich "In-Game-Wirtschaft und -Handel, Sitzungsmanagement, Spielerstatistiken, nutzergenerierte Inhalte und Matchmaking". Dies deutet auf einen starken Fokus auf die Online-Aspekte des Spiels hin.

Zu den bevorzugten Qualifikationen gehört die Erfahrung mit Online-Plattformen wie Xbox Live, Steam und interessanterweise PlayStation Network (PSN). Obwohl die Erfahrung mit PSN nicht unbedingt bedeutet, dass das Spiel auf PlayStation veröffentlicht wird, ist es erwähnenswert, dass es ausdrücklich erwähnt wird. Das Spiel ist bereits für Xbox und Steam bestätigt, so dass die Aufnahme von PSN in die Stellenausschreibung natürlich Spekulationen über eine breitere Veröffentlichung auslöst.