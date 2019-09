Hinweis auf Europa-Veröffentlichung von Project Awakening

Wie All Games Delta feststellt, hat das europäische Videospielbewertungssystem PEGI eine Demoversion zum kommenden Action-RPG Project Awakening von Entwickler Cygames erhalten und kontrolliert. Laut dem Eintrag sollte eine Testversion des vielversprechenden Action-Rollenspiels bereits am 30. August im Playstation Store erscheinen, allerdings wird der Titel auf der Plattform noch nicht einmal offiziell gelistet. Wir können aber trotzdem davon ausgehen, dass die Entwickler in den kommenden Wochen neue Materialien mit uns teilen.

Project Awakening ist ein Action-RPG des japanischen Studios, das unter anderem für die Granblue-Fantasy-Serie und das Kartenspiel Shadowverse verantwortlich ist. Über das Spiel, das in enger Verbindung mit der Monster-Hunter-Serie steht, ist bislang wenig bekannt geworden. Ein Trailer hat bereits letztes Jahr verraten, dass die Produktion auf der Playstation 4 debütiert, obwohl das Erscheinungsdatum (und eine westliche Lokalisierung) bislang noch unbekannt ist.