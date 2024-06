Hinter illegalen Streaming-Diensten drohen bis zu 48 Jahre Gefängnis

HQ

Ein paar harte Jahre erwarten die Bande hinter dem, was eine Jury in Las Vegas als einen der größten illegalen Streaming-Dienste in den USA bezeichnete, Jetflicks, eine Website, die einen Katalog von raubkopierten Filmen und Fernsehsendungen anbot, der größer war als Netflix, Amazon Prime, Hulu und Vudu zusammen.

Die MPAA (Motion Picture Association of America ) geht seit Anfang 2012, als das Verfahren gegen Jetflick begann, hart gegen die Beteiligten vor, und dem Eigentümer des Geländes drohen nun bis zu 48 Jahre Gefängnis, während vier der anderen an der Operation Beteiligten bis zu fünf Jahre Gefängnis drohen könnten.

Laut Engadget heißt es in dem Bericht, dass die Beteiligten während ihres Höhepunkts jedes Jahr Hunderttausende von Dollar mit der Website verdienten, bevor das FBI einschritt, einen Undercover-Einsatz startete, indem es für ein sechsmonatiges Abonnement bezahlte und eine Reihe illegal hochgeladener Shows wie Shameless und Ray Donovan fand.

Die Anhörung zur Urteilsverkündung für die Beteiligten muss noch angesetzt werden.