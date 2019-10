Himmelblaue Vinyl-Sammlung zum Mega-Man-Soundtrack angekündigt

Musikalische Mega-Man-Fans aufgepasst: Das Plattenlabel Laced Records wird den Soundtrack der Reihe auf eine wundervolle Vinyl-Sammlung pressen. Enthalten sind alle Lieder von Mega Man 1 bis 3, sowie Teile des offiziellen Soundtracks aus den restlichen Hauptspielen der Serie. Die Kollektion wird in einem wunderschönen Hardcover-Set in limitierter Auflage mit sechs je 180 Gramm schweren Vinyl-Discs produziert und die Scheiben wurden natürlich in stilechtem "Mega Man Blau" gefärbt. Eindrücke der Sonderanfertigung bekommt ihr unten, ab Dezember werden die Bestellungen ausgeliefert. Beim Händler erhaltet ihr alle weiteren Infos.