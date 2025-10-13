HQ

Seit seiner Kindheit hat College-Star Cameron Cade nur einen Traum: eines Tages in der NFL zu spielen. Ein Traum, der geplatzt zu sein scheint, als er am Vorabend der Einberufung von einem mysteriösen Maskottchen am Kopf getroffen wird. Aber es gibt die Rettung, und als sein größtes Idol, der achtfache Superbowl-Sieger Isiah White (Marlon Wayans), der die San Antonio Saviors fast zwei Jahrzehnte lang mit taktvoller Hand und genialem Spielverständnis führte, Him für ein paar Wochen auf sein eigenes "Gelände" einlädt, um seine Football-Talente zu leiten, zu trainieren und allgemein zu schärfen, Cade nimmt das natürlich gerne an.

Bald wird jedoch klar, dass Isiah eine Art sportorientierter Sektenführer ist, dessen Übungen und Übungen nicht nur körperlich hart und zermürbend sind, sondern auch bösartig blutig und eher eine verdrehte Ansammlung von fußballorientierten Ritualen. Cade ist jedoch entschlossen, sie alle zu bestehen, die Prüfung, die vorHim ihm liegt, zu überwinden und so die Möglichkeit wiederzuentdecken, ein Retter zu werden, dorthin zu gelangen, wo er immer sein wollte.

Him wird seit über einem Jahr als "der neue Film von Jordan Peele" (Get Out, Us, Nope) und seiner viel gehypten Produktionsfirma Monkeypaw Productions vermarktet, wird aber nicht von Get Out-Peele, sondern von Justin Tipping inszeniert, der mehrere Jahre an der Regie der TV-Serie Dear White People gearbeitet hat. Peeles mittlerweile unverwechselbarer Erzählstil ist hier jedoch enthalten, da klar ist, dass die Produktion selbst durch die ziemlich engen visuellen Filter von Monkeypaw geführt wurde und weil Tipping sehr, sehr scharfsinnig sein will wie Jordan, um einen Film zu machen, der so bemerkenswert ist wie Nope. Leider gelingt ihm hier mit gar nichts.

Es gibt hier definitiv Cronenberg-Vibes und genug flache Themen und Himmel/Hölle, um ein Pferd zu ersticken, und obwohl Wayans den kontrollierenden, manischen White darstellt, gibt es in Him wirklich nicht viel, worüber es sich zu reden lohnt. Kamerafrau Kira Kelly gelingt es, den oft gesteigerten, aus den Fugen geratenen Wahnsinn, von dem Tipping hofft, dass er in Angst und Schrecken versetzt, mit klinischer Reinheit einzufangen, indem sie kreideweiße Räume mit abgedunkelten Saunagängen, Blut- und Fieberträumen auf eine Weise mischt, die effektiv und schön hätte sein können, wenn die Geschichte selbst und die Erzählung nicht nur als bloßes Gehabe rübergekommen wären. Denn Him hat nichts zu sagen. Es gibt hier nichts von wirklichem Wert außer der Oberfläche und dem Wunsch, wie etwas anderes zu sein, und das hat mich verdammt gelangweilt. Es gibt die Vorstellung, dass Sozialsatire mit dem heutigen Sektierertum sowohl in der Politik als auch in der Kultur mitschwingen sollte, aber das funktioniert nicht. Es gibt eine Idee, etwas über Rassismus in der heutigen Sportwelt zu sagen, aber sie geht verloren, weil Him am lautesten schreit, aber im Grunde genommen weder etwas zu sagen hat, was nicht von vielen anderen schon viel besser gesagt wurde, noch irgendwelche effektiven Möglichkeiten, es zu sagen.