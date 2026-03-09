Hijack Autor spricht über eine mögliche dritte Staffel: "Es könnte auf einem E-Bike sein, es könnte hinten in einer Limousine sein"

HQ

Die zweite Staffel von Hijack fand nicht ganz denselben Beifall wie die erste Episodenrunde auf Apple TV, auch wenn sie Idris Elba als einen Mann zurückbrachte, der einer Echtzeit-Katastrophe gegenübersteht. Die erste Staffel spielte in einem Flugzeug, das entführt wurde, und die zweite in einem Zug mit einer ähnlichen Handlung, sodass sich nun natürlich die Frage darauf richtet, was die Zukunft bringen könnte, wenn eine dritte Staffel erscheinen würde?

Variety stellte Hijack Autor Jim Field Smith genau diese Frage, worauf er eine ziemlich interessante Antwort gab, besonders für diejenigen, die hoffen, dass wir der Entwicklung von Flugzeug, Zug und Automobil folgen können.

"Wenn Apple sich entscheidet, noch einen Bissen von der "Hijack "-Kirsche zu wollen, werde ich immer fragen: Welche Geschichte gibt es für Sam? Nicht, wo können wir das tun, sondern warum? Natürlich ja, es könnte auf einem Boot sein. Es könnte auf einem E-Bike sein, es könnte hinten in einer Limousine sein, es könnte, wissen Sie, ein U-Boot sein. Oder es könnte das "Hijack "-Format überwinden und in ein anderes Feld wechseln. Aber genau das meine ich. Das Revier ist irgendwie irrelevant. Es geht mehr darum: "Wo könnte Sam hingehen?"

Glaubst du, dass noch genug Treibstoff im Tank von Hijack ist, um eine dritte Staffel tragen zu können, oder ist das Format und die Prämisse schon abgelaufen?