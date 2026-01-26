Highguard erwacht aus seinem Schlummer, wird heute definitiv gestartet

HQ

"Es ist eine mutige Strategie, Cotton, mal sehen, ob sie sich für ihn auszahlt", ist wahrscheinlich meine Zusammenfassung von Highguard s Marketingstrategie. Als sie nach dem Spott am Ende der Game Awards letztes Jahr von der Bildfläche verschwanden, dachten die Leute sofort, wir hätten ein weiteres Concord in der Hand und das Spiel würde vielleicht gar nicht erscheinen.

Allerdings ist Highguard jetzt mit einem Knall zurück, und es scheint, als hätte sich der Hype komplett auf Realität gedreht. Am Wochenende wurde bekannt, dass eine Reihe von Kreativen zu einer Veranstaltung von Wildlight Entertainment in LA gegangen ist, um Highguard zu spielen. Die Eindrücke vom Spiel bleiben bis zum Launch erhalten, aber wir haben einige Teaser, die sagen, dass das Gunplay unglaublich stark ist, es ein schnelles FPS ist und dass es konstant Action ist.

Natürlich hat außerhalb dieser Playtester eigentlich niemand wirklich viel Zeit mit Highguard verbracht. Wir werden das Spiel selbst spielen, sobald wir können, aber im Moment scheint die Funkstille irgendwie den Glauben an diesen neuen Live-Service-Shooter zurückgebracht zu haben.