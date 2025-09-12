Highest 2 Lowest

HQ

Viele Jahre lang war Spike Lee ein bekannter Name als Filmsammler, Filmstudent, Filmkritiker und Filmliebhaber. Do the Right Thing, 25th Hour und He Got Game sind drei meiner absoluten Lieblingsfilme, und Malcolm X, Inside Man und Summer of Sam sind alle auf ihre Weise bemerkenswert und sehenswert. Allerdings glaube ich danach, dass Lee seine Fähigkeit verlor, eine interessante Geschichte zu erzählen, da seine zuvor aufregende Art, ein lebendiges, kulturell explosives und vielfältiges New York als Charakter darzustellen, an sich ausstarb. The Miracle at St. Anna, Oldboy (Remake), Pass Over und Da 5 Bloods waren allesamt unterdurchschnittliche Filme von einem zuvor brillanten Regisseur, und jetzt, da er das ikonische Buch King's Ransom von Evan Hunter aus den 1950er Jahren in Angriff genommen hat, ist es schwierig, keine massive Enttäuschung zu empfinden.

King's Ransom wurde bereits 1963 (High and Low ) von keinem Geringeren als dem Meister selbst, Akira Kurosawa (Seven Samurai, Ran, Yojimbo, Tora Tora Tora ), verfilmt und dreht sich um einen wohlhabenden Großboss eines Schuhfabrikationsimperiums, der in die Ecke gedrängt wird, als der Sohn seines Privatfahrers entführt wird und ihm hohe Geldsummen abverlangt werden, um ihn zu befreien. In Lees Remake ist King weder ein strenges japanisches Geschäftsgenie noch ein Hersteller von Wanderschuhen, er ist New Yorks mächtigster Plattenfirmenmanager und ein Hip-Hop-Mogul mit genug diamantbesetztem "Swag", um ein großes Tier zu ersticken.

David King steht vor einem Dilemma, als sein junges Plattenlabel-Imperium von einer aggressiven Übernahme durch einen Konkurrenten bedroht wird, und mittendrin wird der erwachsene Sohn seines Fahrers und besten Freundes Paul entführt und mit einem Lösegeld von 175 Millionen Pfund an David bedroht. Das moralische Dilemma, das Evan Hunter in dem Buch so geschickt umschiffte und das Kurosawa in seiner Adaption aus den 1960er Jahren so gekonnt darstellte, geht in Lees Version jedoch weitgehend verloren. David King will mit dem Geld sein Lebenswerk retten, anstatt die Entführer zu bezahlen, und trotz guter Prämisse wird hier alles verpfuscht.

Denzel Washington ist zu alt für die Rolle, zu uninteressant in seiner Interpretation, und Spike Lees Regie ist hier größtenteils katastrophal.

Kurosawas Film kann sich immer noch durch sein hervorragendes Drehbuch, brillante Schauspieler, eine schwierige Darstellung von moralischer Pflicht und Gier und brillante Fotografie behaupten. Highest 2 Lowest schlägt fehl, weil keiner dieser Aspekte jemals funktioniert. Nicht für eine Sekunde. Das Drehbuch ist überschrieben und vollgestopft mit Selbstzufriedenheit. Die Dialoge fühlen sich selten natürlich an, und die Art und Weise, wie Denzel Washington freie Hand lässt, Szenen in die Länge zu ziehen und chronische Wiederholungen zu improvisieren, lässt einen so wirken, als würde er zu oft direkt seine eigene Oscar-prämierte Rolle in Training Day parodieren. David Kings Ambitionen als Geschäftsmann wirken nie glaubwürdig oder motiviert, und seine Beziehung zu seiner Frau, seinem Sohn und seinem privaten Fahrer fühlt sich nie anders als oberflächlich gekünstelt an, so dass sich die 133 Minuten von Lees Interpretation wie 333 Minuten anfühlen.

Da hilft es auch nicht, dass die Kameraführung hier, vor allem im Vergleich zu Kurosawas brillantem Original, bedauerlich ist. Lees Fixierung auf herausgezoomte Volleinstellungen aus den seltsamsten Blickwinkeln in diesem Film fühlt sich oft an wie Bilder aus einer unbeholfenen Probe eines Theaterstücks, und wenn er während bestimmter Dialogsequenzen von leblosen Volleinstellungen zu Jump Cuts im Maschinengewehrtempo wechselt, ist es schwer, nicht laut zu lachen. Die Musik ist noch schlimmer. Lee hat jeden erdenklichen klischeehaften, schnulzigen Suspense-Track aus den 90er Jahren verwendet, den Hollywoods Archive zu bieten haben, und spielt den Mist in Endlosschleife, obwohl viele der Szenen gar keine Musik benötigen.

Wenn Washington (meiner Meinung nach der Größte unserer Zeit) keine einzige Sekunde überzeugen kann und das Gefühl hat, dass er nur zwischen seinen eigenen, bereits abgenutzten Tropen hin- und herspringt, und wenn die Geschichte eine schwache Kopie ohne Sinn für Tempo, Tatendrang, menschliche Moral oder Spannung ist, ist es leicht, Highest 2 Lowest abzutun. Spike Lee hat wahrlich all seine Fähigkeit verloren, zu fesseln, und genau wie im Fall seiner völlig katastrophalen Interpretation von Oldboy ist dies eine Beleidigung für Kurosawas bemerkenswerten Klassiker.