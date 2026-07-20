High Times stammt vom philippinischen Indie-Entwickler Yangyang Mobile und ist eine Kombination aus einer Dating-Simulation und einem Donut-Simulator. Wer hätte gedacht, dass diese runden Kuchen mit einem Loch in der Mitte der Schlüssel zu den Herzen anderer Menschen sind?

In High Times schlüpfst du in die Rolle eines jungen Mannes oder einer jungen Frau – je nachdem, was du im Charaktereditor des Spiels wählst – und arbeitest im angesagtesten Donut-Laden der Stadt, Hotbox. Der Chef ist allerdings etwas lästig, denn er ist auf Hochzeitsreise, und um sich seinen Aufenthalt in einem 4-Sterne-Ferienresort leisten zu können, hat er den Lagerraum leer, alle Zutaten des Donut-Ladens verkauft und das Chaos dir überlassen.

Da du schon immer davon geträumt hast, deinen eigenen Donut-Laden zu haben (wenn auch nicht ganz so), bleibt dir nichts anderes übrig, als sich zusammenzureißen und hart zu arbeiten, um das Geschäft am Leben zu erhalten. Meine Tage verbringe ich meist damit, mit Kunden zu plaudern, hauptsächlich um genau herauszufinden, welchen Donut sie brauchen. Sehen Sie, ich verkaufe einige ziemlich spezielle 'stimmungsaufhellende Donuts', die die Stimmung der Kunden verändern oder beeinflussen können, je nachdem, welche sie bestellen.

Der Laden füllt sich schnell mit exzentrischen Figuren, die nicht genau wissen, was sie wollen, aber alle haben eine Geschichte zu erzählen und den Wunsch, glücklicher, entspannter, nachdenklicher, sentimentaler zu werden – oder vielleicht brauchen sie einfach ein bisschen Farbe in ihrem Leben und wollen einfach einen bunten Donut. Natürlich gibt es auch wählerische Kunden, die einen Donut wollen, der nicht auf der Speisekarte steht, und dann muss man improvisieren.

Werbung:

Natürlich verdienen Sie Geld, indem Sie Donuts rezeptfrei servieren, aber es ist wichtig, dass sie genau die richtigen Donuts für den Anlass sind. Wenn Sie die richtigen Donuts servieren, sind die Kunden besonders zufrieden und lassen oft etwas Geld im Trinkgeldglas liegen, was für einen gerade erst angefangenen Geschäftsinhaber wichtig ist. Aus irgendeinem Grund finden all deine Ex-Partner ihren Weg in deinen kleinen Donut-Laden, was zwar gut fürs Geschäft ist, aber nicht unbedingt für deine Stimmung. Während du mit ihnen plauderst, kommen alte Erinnerungen hoch und du fragst dich, ob du vielleicht alles noch einmal versuchen solltest. Vielleicht solltest du anfangen, ein bisschen mit ihnen zu flirten, mitten im Donut-Laden. Ansonsten solltest du es einfach ruhen lassen und dich fernhalten – schließlich gibt es meistens einen guten Grund, warum sie deine Ex-Partner sind.

Während Sie mit Ihrem Ex und schwierigen Kunden zu tun haben, müssen Sie versuchen, den Donut-Shop am Laufen zu halten und neue Kunden anzuziehen. Du musst musikalische Unterhaltung für die kleine Bühne mieten, die du hast, und "zum Glück" taucht dein Ex-Freund – der früher Musiker war – im Donut-Laden auf, also kannst du dort vielleicht ein gutes Geschäft machen, ohne zu viel Gegenleistung? Im Onlineshop Hamazon können Sie verschiedene Arten von Zuckerguss und Belägen sowie verschiedene Füllungen, Armaturen und Ausstattungen, Dekorationen und neue Tracks für die Jukebox kaufen. Je mehr Zutaten du kaufst, desto mehr Rezepte kannst du zubereiten und desto mehr Kunden kommen – tatsächlich gibt es 30 verschiedene Charaktere im Spiel, die alle eine Geschichte, eine Agenda haben oder einfach komplette Spinner sind. Es gibt viele lustige Charaktere unter ihnen – und auch einige wirklich nervige.

Werbung:

Man kann sechs (vier Frauen und zwei Männer) der 30 Charaktere des Spiels daten, und jede dieser sechs Romanzenoptionen hat drei Enden: Romantik, neutral und schlecht. Insgesamt gibt es 51 Enden im Spiel, je nachdem, welche Dialogoptionen man wählt, wenn man mit den verschiedenen Charakteren spricht, wie beliebt man bei ihnen wird und obendrein, welche Donuts man ihnen serviert.

Nach der Arbeit kannst du auf Facenook nachsehen, ob deine Freunde etwas Interessantes gepostet haben; du kannst deinen Beziehungsstatus mit denen, mit denen du vielleicht flirtest, im Donut-Shop auf Tender überprüfen; und, wie erwähnt, kann man bei Hamazon einkaufen. Es gibt auch mehrere amüsante Anspielungen in den Gesprächen auf zum Beispiel LonelyFans, YouScreen und Starducks Coffee gegenüber, wo übrigens dein bester Freund arbeitet.

High Times ist ein sehr einfaches Spiel – tatsächlich erinnert es am meisten an ein mobiles Spiel – und das ist keine Kritik gemeint. Es ist einfach sehr unkompliziert, und das wenige Gameplay findet auf zwei oder drei verschiedenen Bildschirmen statt. Es ist eine verpasste Chance, dass sie den eigentlichen Prozess der Donut-Herstellung nicht herausfordernder gemacht haben. Die Herausforderung besteht darin, herauszufinden, welchen Donut der Kunde braucht, und wenn man das herausgefunden hat, ist es einfach eine Frage der Herstellung – so einfach wie das richtige Drücken eines Knopfes und das Bewegen eines Joysticks, wenn das Zuckerguss aufgetragen werden muss. Sie könnten durchaus etwas Dringlichkeit in das Gameplay eingebaut haben – vielleicht haben sie erlaubt, den Donut zu ruinieren, wenn du einen Fehler gemacht hast, oder dich nach der Qualität zu bewerten, oder vielleicht ein Zeitlimit oder Ähnliches hinzugefügt.

Die Optik in High Times ist wirklich schön und farbenfroh. Das Ganze hat einen wunderschön gezeichneten Stil, und der Sound ist definitiv auf Niveau, mit einem schön zurückhaltenden Soundtrack im Hintergrund und ordentlicher Sprachausgabe.

Dass sich der Fortschritt sehr langsam anfühlt, trägt nichts zur Monotonie des Spiels bei. Man muss wirklich viele Donuts servieren, bevor die interessanten Charaktere und die ernsthaften Dating-Optionen richtig freigeschaltet werden, und es fühlt sich einfach so an, als würde das Ganze unnötig in die Länge gezogen.

Wie bereits erwähnt, fühlt sich High Times größtenteils wie ein mobiles Spiel an, weshalb die Versionen für die Nintendo Switch und das Steam Deck (also die PC-Version) ebenfalls die klaren besten Optionen sind. Es ist ein gemütliches und entspannendes Spiel – es gibt keinen Druck und man kann kaum etwas falsch machen. Das einfache Gameplay ist vielleicht etwas zu einfach, und die Herausforderung besteht hauptsächlich darin, herauszufinden, welche Donuts serviert werden – und wie man mit einem attraktiven Kunden ausgeht.

Wenn du nach einem entspannenden Spiel für die Reise (auf dem Rücksitz) durch Europa in diesem Sommer suchst, könnte High Times durchaus eine gute Wahl für etwas Unterhaltung sein, solange du kein tiefgründiges Simulationsspiel erwartest.