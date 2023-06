High on Life wird diesen Herbst mit dem Knifey-DLC gruselig

HQ

Justin Roiland und Squanch Games' High on Life stach mit seiner auffälligen Grafik und seinem improvisierten Humor in verschiedenen Präsentationen vor seiner Veröffentlichung im vergangenen Dezember hervor, was dazu führte, dass das Spiel sowohl auf Steam als auch im Game Pass Rekorde brach. Womit wir beim heutigen Tag wären.

High on Life bekommt "später in diesem Jahr" eine Erweiterung namens High on Knife. Dies ist eigentlich kein DLC, bei dem die Waffen mit Knifeys Freunden und Familie ausgetauscht wurden. Das Überraschende ist stattdessen, dass es gruselig sein wird. Mach dir keine Sorgen. Die Entwickler geben an, dass es immer noch so seltsam und lustig sein wird wie das Basisspiel, aber die Umgebungen, Feinde und der Ton werden sich auf dem Weg dorthin nur in einige Schrecken mischen. "Ein Schrei pro 3 Lacher", wie es in der Pressemitteilung heißt. Ich bin bereit, ihnen zu glauben, denn neue Waffen werden sich uns im Dunkeln anschließen, und eine davon ist Sarah Shermans Harper. Erwartet zu sehen, was sie in den Wochen und Monaten vor der Veröffentlichung zum Erlebnis beitragen, denn in diesem Enthüllungstrailer dreht sich alles um die Schrecken.