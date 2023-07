High on Life könnte bald für eine PlayStation-Veröffentlichung eingestellt werden

HQ

High on Life, der neueste Titel von Squanch Games, könnte bald für PlayStation erscheinen. Zumindest scheint ein neues Update darauf hinzudeuten.

Wie auf orbispatches.com entdeckt, listet ein neues Update "allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen" für High on Life auf, ein Spiel, das derzeit nicht auf der Plattform verfügbar ist. Es gab noch keinen Hinweis auf ein Veröffentlichungsdatum, aber wenn wir Updates wie dieses sehen, könnte bald eine Enthüllung auf uns zukommen.

High on Life hatte großen Erfolg im Xbox Game Pass, und obwohl einige Kritiker den Reiz nicht sahen, waren viele Spieler mehr als glücklich, ein paar Stunden damit zu verbringen, in einer von Rick and Morty inspirierten Galaxie voller erwartetem Humor herumzuspielen.

Wenn Sie wissen möchten, ob sich High on Life lohnt, lesen Sie unsere Rezension hier.