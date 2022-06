High on Life ist ein neuer Ego-Shooter vom Schöpfer von Rick and Morty

Justin Roiland, einer der Schöpfer hinter dem Hit Rick and Morty und zuletzt Solar Opposites, arbeitet an einem Ego-Shooter mit dem Studio, das er mitbegründet hat, Squanch Games. So wie der Trailer aussieht, wird High on Life dem Weg folgen, der mit skurrilem Humor und verrückten Charakteren angelegt wurde, und das Studio, das auch hinter dem Plattform-Abenteuer von 2019, Trover Saves the Universe, steht, scheint auch nicht an der Farbpalette gespart zu haben. In der Tat ist es bunt wie die Hölle.

High on Life kommt irgendwann im Jahr 2022 auf PC, Xbox One und Series X.