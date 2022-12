High on Life ist das meistverkaufte Spiel auf Steam

HQ

High on Life von Squanch Games ist derzeit das meistverkaufte Spiel auf Valves digitalem Marktplatz Steam. Durch die Kombination von Ego-Shooter-Gameplay mit dem einzigartigen Stil der Komödie, für den Justin Roiland bekannt ist, gab es eine Menge Hype um High on Life, der zu seiner Veröffentlichung führte.

Nach seiner Veröffentlichung hat High on Life nicht die besten Kritiken erhalten, wobei die meisten Kritiker es bestenfalls für einen guten Titel halten. Dies scheint die Verkäufe des Spiels nicht wesentlich beeinflusst zu haben, da die SteamDB-Zahlen zeigen, dass High on Life nahe an der Spitze der Charts sitzt.

High on Life schlägt derzeit einige andere große Hitter aus dem Jahr 2022 wie Call of Duty: Modern Warfare 2 und FIFA 23. Während das Steam Deck der neueste Topseller von Valve ist, wird es angesichts des Preises des Handhelds sicherlich viel Umsatz generieren.

Es ist ziemlich beeindruckend, dass High on Life es geschafft hat, so tolle Verkaufszahlen zu generieren, vor allem, wenn man bedenkt, dass es über den Game Pass verfügbar ist. Selbst mit weniger als herausragenden Kritiken scheint dieses Science-Fiction-Abenteuer unglaublich beliebt zu sein.