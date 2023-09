High on Life erhält am 3. Oktober eine Erweiterung

HQ

High on Life wurde ein großer Hit, als es letztes Jahr für PC und Xbox veröffentlicht wurde, und im Juli konnten auch Playstation-Spieler mit einem skurrilen und actiongeladenen Spiel voller seltsamem Humor mitmachen.

Wenn ihr auf weitere Inhalte gewartet habt, haben wir gute Nachrichten für euch, denn der bereits angekündigte DLC High on Knife hat jetzt einen bestätigten Starttermin erhalten - und er kommt sehr bald. Wie sich herausstellt, wird es am Dienstag nächster Woche (3. Oktober) veröffentlicht. So wird dieses neue Paket von den Entwicklern beschrieben:

"Squanch Games freut sich, ankündigen zu können, dass der DLC High on Knife für seinen Breakout-Hit High on Life am 3. Oktober für alle Plattformen erscheinen wird. High On Knife gibt Knifey die Chance, in einer vollständig realisierten neuen planetaren Umgebung voller brandneuer Charaktere, Gefahren und gruseliger Überraschungen zu glänzen (und zu stechen).

Der brandneue Teaser zeigt die Knifey-Action von High On Knife, die einen gruseligen neuen Planeten zum Erkunden, ekligen Body-Horror und noch mehr coole Witze umfasst. Du stehst auf Prominente? Gabourey Sidibe spielt den Boss, Mux! Und Sarah Sherman ist die Stimme einer neuen Waffe, Harper! Verdammt, sogar Chefautor Alec Robbins macht ein paar Geräusche für eine Waffe, und er ist in unseren Augen eine Berühmtheit."

Sehen Sie sich das Video unten an. Wirst du High on Knife spielen und was hältst du von High on Life?