High on Life

Es klang nach viel Spaß, als zunächst ein Sci-Fi-Spiel mit First-Person-Action von Justin Roiland, einem der Schöpfer des bereits kultigen Rick and Morty, angekündigt wurde. Was wir vorher gesehen haben, deutete auf ein farbenfrohes und ziemlich einzigartiges Spiel mit einer sprechenden Waffe hin, und ich war wirklich scharf darauf, meine Zähne in das Abenteuer zu versenken. Etwas, wozu ich vor ein paar Tagen endlich die Chance hatte.

Die Grafik und Präsentation sind zum größten Teil sehr charmant.

Um die Rezension zusammenzufassen, habe ich gute und schlechte Nachrichten, und ich beginne mit der ersteren. Tatsache ist, dass Roiland es geschafft hat, etwas zu tun, was nur wenige andere tun, und das ist, ein wirklich lustiges Spiel zu schaffen. Aus irgendeinem Grund funktioniert die Kombination von Spielen und Humor selten gut, aber jeder, der Roilands andere Arbeit genießt, wird zweifellos auch diese zu schätzen wissen. In der Praxis bedeutet das ziemlich klugen und schlagfertigen Humor, kombiniert mit vielen weniger politisch korrekten Elementen und etwas drogeninfundierter Romanze (der Titel deutet dies auch an). Definitiv nicht jedermanns Sache, aber wie gesagt, wenn Sie Rick and Morty mögen, werden Sie dies auch angenehm finden. Wenn Sie dies nicht tun, werden Sie das auch nicht mögen. Das wird leicht ein bisschen dudebro, aber gut geschrieben ist es unbestreitbar, und es gibt nichts Vergleichbares in der Spielewelt.

In der Eröffnung des Spiels greifen Außerirdische unseren geliebten Planeten an, woraufhin unser Protagonist und seine Schwester durch ein kleines Wunder in eine Stadt irgendwo in einer entfernten Ecke des Universums entführt werden. Sprechende Waffen spielen eine zentrale Rolle und fungieren während des gesamten Abenteuers weitgehend als flauschiger Erzähler, in dem wir die Rolle von Kopfgeldjägern übernehmen und uns auf eine Reise begeben, um zu versuchen, zur Erde zurückzukehren und mit vielen neuen Fähigkeiten so mächtig wie möglich zu werden. Währenddessen passieren bizarre Dinge um uns herum.

Das Upgrade-System ist cool, aber ziemlich nutzlos.

Zum Humor trägt bei, dass das Design absolut erstklassig ist. Die Welten sind angenehm zu erkunden, abwechslungsreich und fühlen sich wirklich gut durchdacht an. Die Animationen sind auch toll, und mehrmals auf dem Weg stand ich einfach da und schaute mich um. Es macht es zu einer Freude, Fortschritte zu machen, und es gibt immer wieder neue bittere Kommentare von unseren bissigen Waffen über das, was auf dem Bildschirm passiert, oft Dinge, die die sogenannte vierte Wand durchbrechen.

Aber dann gibt es die schlechte Nachricht. Und es betrifft das Gameplay selbst. Denn High on Life ist kein gutes Spiel. Wenn es nicht so bunt und gut gestaltet gewesen wäre, hätte ich es sogar als schlechtes Spiel bezeichnet. Die Probleme sind zahlreich, aber das Schlimmste ist, dass die Spielsteuerung wirklich mittelmäßig ist. Es ist, als hätte ich Sirup im Visier und ich habe nie das Gefühl, die volle Kontrolle darüber zu haben, was passiert. Ich verlange nicht, dass sich alles millimetergenau wie Halo Infinite anfühlt, aber in High on Life ist es oft so schlimm, dass ich aufhören möchte zu spielen. Es ist auch ärgerlich, dass das Leveldesign nicht sehr gut ist und es schwer zu wissen ist, wohin es als nächstes gehen soll, und es wird nicht durch die Tatsache unterstützt, dass die verfügbare Hilfefunktion einen normalerweise nur verblüfft.

Bosskämpfe stehen im Mittelpunkt des Spiels. Schade, dass sie alle schrecklich sind.

Am schlimmsten ist dies bei Kämpfen auf engstem Raum wie Bosskämpfen. Beim ersten Kampf werfe ich den Controller bereits wütend an die Wand, nicht weil es besonders herausfordernd ist, sondern weil von mir erwartet wird, dass ich mit einer Entenhaken-ähnlichen Funktion herumschwinge, ohne dass der Gamecontroller es wirklich zulässt. Das bedeutet, dass ich nie wirklich die Kontrolle über das bekomme, was ich tue, und wenn ich es schaffe, etwas zu tun, ist es genauso viel Glück wie Geschicklichkeit.

Leider sind die verschiedenen verfügbaren Waffen auch nicht sehr unterhaltsam, und die Feinde, die ich bekämpfen soll, sind alle von der dummen Kugelschwamm-Variante. Sicher, sie sind gut gestaltet und lustig anzusehen, aber es gibt keine Herausforderung, kein unverwechselbares Verhalten, das sie voneinander abhebt, und meistens schießen sie nur wild auf mich, während von mir erwartet wird, dass ich im Gegenzug dasselbe tue. Die Entwickler haben versucht, das Gericht mit Combo-Systemen und Co. aufzupeppen, aber leider fällt alles ziemlich flach, da die Spielsteuerung so schlecht ist, dass es keinen Spaß macht, in das Spielsystem einzutauchen.

Die Hub-Welt und die Charaktere, denen Sie begegnen werden, sind die Highlights des Spiels.

Hinzu kommt, dass die erstklassige Präsentation sicherlich nicht von einem erstklassigen Soundtrack begleitet wird. Ganz im Gegenteil. Während ich High on Life spielte, habe ich mehrmals nach der Fernbedienung gegriffen, um die Lautstärke zu verringern. Die Musik ist einfach meistens nervig und monoton und trägt zu dem Drang bei, alles auszuschalten, den ich während dieses Abenteuers so oft verspüre.

Während die Präsentation und der Humor durchweg gut sind (nochmals, solange Sie Roilands Humor mögen, sonst werden Sie das wirklich hassen), ist die Spielbarkeit so schwach, dass es nicht hilft, dass es ein ziemlich anständiges System für das Upgrade, eine angenehme Hub-Welt und viele Geheimnisse gibt. Denjenigen zu unterhalten, der den Controller hält, ist immer die wichtigste Eigenschaft, die ein Spiel hat, unabhängig vom Genre, und während High on Life mich ab und zu ein wenig zum Schmunzeln brachte, fühlte ich leider meistens nichts als Frustration und Langeweile.