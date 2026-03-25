High on Life 2 verzögert den Start von Switch 2

HQ

Nachdem Borderlands 4 seinen Start für die Nintendo Switch 2 praktisch eingestellt hat, scheint ein weiterer aktueller Shooter Schwierigkeiten zu haben, auf der Hybridkonsole optimal zu funktionieren. High on Life 2 von Squanch Games musste seine Veröffentlichung auf Nintendos Plattform verzögern, aber nur um ein paar Monate.

Wie über die sozialen Medien des Entwicklers angekündigt, hat sich das Veröffentlichungsdatum von High on Life auf der Switch 2 vom 20. April auf den 1. Juli verschoben. Dies soll sicherstellen, dass das Spiel auf dem Nintendo-Rechner so gut wie möglich läuft. Oder, wie Squanch Games es ausdrückt: "Der zusätzliche Aufwand in der Produktion wird es dem Studio letztlich ermöglichen, nicht nur unsere hohen Gaming-Standards, sondern auch eure besser zu erfüllen."

Digitale Vorbestellungen wurden storniert, aber physische sind weiterhin vorhanden, wobei der Versand auf Juli statt des genannten April-Datums verlegt wird. High on Life 2 ist bereits auf PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar und wurde im Februar veröffentlicht.