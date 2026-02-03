High on Life 2, Avatar: Frontiers of Pandora und weitere führen im Februar auf Game Pass den Weg
Microsoft startet den zweiten Monat des Jahres mit einem wirklich starken Angebot für Abonnenten.
Wie üblich beginnt Microsoft jeden neuen Monat damit, anzukündigen, worauf sich Game Pass-Abonnenten freuen können. Und wir glauben nicht, dass jemand widersprechen wird, wenn wir diesen Monat mit wirklich großartigen Titeln bezeichnen.
Die vollständige Liste ist jetzt auf Xbox Wire verfügbar, und die folgenden Spiele werden bald dem Game Pass hinzugefügt (Spiele mit * gekennzeichnet sind zum Start nicht mehr im Game Pass Premium verfügbar, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, aber jetzt auf Xbox Premium verfügbar) in den kommenden Tagen:
Wie üblich gibt es außerdem zusätzliche Inhalte wie Perks, die kostenlos heruntergeladen werden können, und du kannst mehr darüber lesen, was in der ersten Februarhälfte auf Xbox Wire enthalten ist.
Nur ein Titel wird am 15. Februar aus dem Dienst genommen, aber wie üblich erhalten Sie einen Rabatt über Ihr Abo – obwohl wir vermuten, dass ein veraltetes Sportspiel vielleicht nicht das ist, wonach die Leute sich sofort besorgen werden: