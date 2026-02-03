High on Life 2, Avatar: Frontiers of Pandora und weitere führen im Februar auf Game Pass den Weg

HQ

Wie üblich beginnt Microsoft jeden neuen Monat damit, anzukündigen, worauf sich Game Pass-Abonnenten freuen können. Und wir glauben nicht, dass jemand widersprechen wird, wenn wir diesen Monat mit wirklich großartigen Titeln bezeichnen.

Die vollständige Liste ist jetzt auf Xbox Wire verfügbar, und die folgenden Spiele werden bald dem Game Pass hinzugefügt (Spiele mit * gekennzeichnet sind zum Start nicht mehr im Game Pass Premium verfügbar, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, aber jetzt auf Xbox Premium verfügbar) in den kommenden Tagen:



Final Fantasy II (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – Heute



Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Xbox, Handheld und PC) – Heute



Madden NFL 26 (Cloud, Konsole und PC) – 5. Februar*



Paw Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft (Cloud, Xbox, Handheld und PC) – 5. Februar



Relooted (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 10. Februar*



Blazblue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 12. Februar*



Roadside Research (Spielvorschau) (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 12. Februar*



Starsand Island (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 12. Februar*



High on Life 2 (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 13. Februar*



Kingdom Come: Deliverance (Cloud, Xbox und PC) – 13. Februar



Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 17. Februar*



Avowed (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 17. Februar**



Wie üblich gibt es außerdem zusätzliche Inhalte wie Perks, die kostenlos heruntergeladen werden können, und du kannst mehr darüber lesen, was in der ersten Februarhälfte auf Xbox Wire enthalten ist.

Nur ein Titel wird am 15. Februar aus dem Dienst genommen, aber wie üblich erhalten Sie einen Rabatt über Ihr Abo – obwohl wir vermuten, dass ein veraltetes Sportspiel vielleicht nicht das ist, wonach die Leute sich sofort besorgen werden: