Nach ein paar anstrengenden Tagen sehnte ich mich nach etwas Entspannung. Ein ganzer Tag voller Videospiele? Ja, warum nicht? Nun, ich habe mich gestreckt, gekocht, mit dem Hund spazieren gegangen und mich um die Kinder gekümmert, mit allem, was dazugehört. Aber den Großteil des Tages habe ich gekämpft, gearbeitet und gerungen, um die High on Life 2 Rezension rechtzeitig zu veröffentlichen. Versteh mich nicht falsch, ich wurde nicht gezwungen, es gab überhaupt keinen Druck, aber ich hatte nicht wirklich geplant, dass es so kommt. Wir haben den Code einfach sehr spät erhalten, und die Dinge laufen nicht immer wie geplant, aber zum Glück für diejenigen unter euch, die wissen wollen, ob High on Life 2 gut oder schlecht ist, ist es diesmal gut ausgegangen.

Ich möchte noch hinzufügen, dass ich süchtig nach dem Spiel wurde. Ich war nicht darauf vorbereitet, wie viel Spaß ich tatsächlich damit haben würde. Wir haben dem ersten Spiel eine bescheidene Bewertung gegeben, und dieses ist tatsächlich doppelt so gut. Squanch Games hat die Kritik aufgenommen, sich zurückgezogen und sich selbst auf die Schippe genommen und ein Produkt geliefert, das dem ersten in jeder Hinsicht überlegen ist. Ich gebe zu, ich hatte Angst, dass es ein kompletter Flop werden würde. Es ist also doch nicht so schlimm geworden.

Der erste Weg, den du besuchst, um deiner Schwester zu helfen, findet in einem Zoo statt, wo Menschen in Gehegen stehen und du sie sogar streicheln kannst, wenn du möchtest.

Ein heißes Date bei Sonnenuntergang mit Travis. Wie schön und romantisch.

Hast du den ersten Teil gespielt? Es litt unter einigen recht offensichtlichen Problemen, die größten davon waren fehlende Abwechslung, lineare Levels, müden/sich wiederholenden Humor, holprige Steuerung und langweilige Bosskämpfe. Für mich war die größte Achillesferse der Humor – was etwas überraschend war, da ich Roilands Humor wirklich schätze und die meisten seiner Werke gesehen und genossen habe. Wenn Sie unter einem Stein gelebt haben: Justin Roiland ist der Schöpfer von Rick and Morty und der Netflix-Serie Solar Opposites. Es ist eine ganz besondere Art von Humor. Nicht besonders clever, aber eher edgy und mit genau dem richtigen Schockeffekt. Während der Entwicklung des ersten Spiels war er der Boss bei Squanch Games, doch jetzt, in der deutlich verbesserten Fortsetzung, fällt er auffällig ab. Ich kann nicht sagen, dass das ein Grund dafür ist, dass dieses Spiel überlegen ist – aber ich habe meine Vermutungen.

Es hat immer noch den typischen Rick-and-Morty-Humor, aber alles ist zurückhaltender. Roilands DNA ist immer noch vorhanden, aber da das erste Spiel hinter sich gelegt ist, sind die Entwickler vorsichtig gewesen. Es wird nie langweilig. Es ist auch nicht immer lustig, und man lacht nicht ständig – aber viel öfter, als ich mich beim ersten Spiel erinnere. Es ist einfach ein sehr verfeinertes Drehbuch, bei dem sie sorgfältig die richtige Menge an Ausgangsmaterial ausgewählt haben, damit der Becher nicht überläuft.

Worum geht es in dem Spiel? Nun, es setzt dort an, wo das erste Spiel aufgehört hat. Als der beste Kopfgeldjäger der Welt – der Mann, der die Organisation zu Fall brachte, die die Menschheit zur Herstellung von außerirdischen Drogen nutzte – wechselst du von einem Leben voller TV-Auftritte, Spielshows, neuen Kopfgeldern und einem allgemein prominenten Lebensstil zu einer der meistgesuchten Menschen der Welt. Die Dinge gehen schief, als deine Schwester, die den Beruf gewechselt und sich in Tierrechtsgruppen engagiert hat, als nächstes Kopfgeld auftaucht. Sie hat erkannt, dass Rhea Pharmaceuticals dieselben Pläne hat wie G3 im ersten Spiel – sie wollen den Einsatz von Menschen in der Arzneimittelherstellung legalisieren – und diese Information führt dazu, dass jemand einen Preis auf ihren Kopf setzt.

Eine interessante Hauptform... könnte man sagen.

Da es um deine Schwester geht, tust du, was ein Kopfgeldjäger niemals tun sollte – andere Kopfgeldjäger töten. Statt den Beinamen "G3-Killer" zu verwenden, ändert sich das im Handumdrehen und man ist nun als "Outlaw" bekannt. Alle Kopfgeldjäger im Universum sind jetzt hinter dir her, und so müsst ihr und eure Bande euch verstecken, Pläne schmieden, herausfinden, wer dahintersteckt, und die Menschheit ein zweites Mal retten.

Der erste Boss des Spiels – ein echsenähnliches, skateboardreitendes Reptil, das das Preisgeld auf den Kopf haben will – ist Voraussetzung für einen der absolut besten Teile des Spiels. Nach einem Kampf mit etwas unerwartetem Ergebnis gelangt sein geliebtes Board in deinem Besitz. Statt zu laufen, verbringst du den Rest des Spiels mit Skateboarden, und Squanch Games hat hier wirklich großartige Arbeit geleistet. Das Reisen durch die großen Levels des Spiels macht wirklich Spaß. Man hört das Geräusch der Skateboard-Räder auf dem Boden, und das Gefühl von Geschwindigkeit ist ebenfalls da. Es gibt immer jede Menge Rampen, Schienen zum Grinden und Wände zum Fahren, und wenn man den Dreh raus hat, fliegt man wie eine Tötungsmaschine auf Rädern über die Karte. Die Welt in High on Life 2 ist eindeutig für dein Board gestaltet, sodass du die Möglichkeit hast, sie zu nutzen. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Squanch Games hat Elemente übernommen, die eindeutig von Tony Hawk inspiriert sind – es gibt sogar "Skate"-Buchstaben auf der ganzen Welt zu sammeln, und man kann neue Boards, Griptape und Räder in neuen Farben kaufen.

Wir können einen Mord im klassischen Whodunnit-Stil aufklären, was einer der unterhaltsamsten Teile des Spiels ist.

Aber was ist sonst noch neu? Schon im ersten Spiel gibt es Knifey, Sweezy und Gus. Das heißt, das Messer, die Pistole und die Schrotflinte. Wie du weißt, sind "Gatlianer" lebende Waffen, die dich auf deinem Abenteuer begleiten und als Werkzeuge dienen, um das Töten zu erleichtern. Diesmal tauchen eine Menge neuer Waffenfreunde auf, um dein Arsenal zu ergänzen, und ohne zu viel zu verraten, gehört dazu Travis die Pistole, ein ziemlich trauriger Mann mittleren Alters, der gerade von seiner Frau verlassen wurde; Bowey die Armbrust, die wie Jar-jar Binks aussieht; und Jeppy, deinen Halbbruder. Ja, du hast einen Bruder, der halb Mensch und halb "Gatlianer" ist, und er taucht in der zweiten Hälfte des Abenteuers auf. Es gibt noch mehr, aber Sie müssen sie selbst entdecken.

Alle deine Waffen haben spezielle Fähigkeiten. Sweezy kann eine "Kugel" schießen, die die Zeit anhält, und Gus kann die Dinge zusammenreißen und eine Art Metallfrisbee schießen – genau wie im ersten Spiel. Travis schießt Granaten, die Gegner und Dinge in die Luft schleudern, auf die du dann weiter schießen und jonglieren kannst wie eine makabre Zirkusnummer. Bowey kann Portale in eine andere Dimension öffnen und versteckte Knöpfe abfeuern. Insgesamt haben sie gemeinsam, dass die Fähigkeiten hilfreich, durchdacht und natürlich zu nutzen sind. Es gibt keine unnötige Polsterung, was natürlich positiv ist.

Im Spiel hast du fünf verschiedene Ziele zu erfüllen, bevor du den Endboss bekämpfen kannst. Ihr gemeinsamer Nenner ist Rhea Pharma und die Herstellung von Humansa-Pillen. Das Setup ist größtenteils dasselbe wie im ersten Spiel, aber es gibt tatsächlich mehrere Unterschiede, wenn man genauer hinsieht. Es gibt viel Abwechslung zwischen den verschiedenen Abschnitten, und man wird vom Spiel nicht müde, nur weil es immer wieder derselben Vorlage folgt. Die Bosskämpfe sind nicht gerade brillant, aber deutlich unterhaltsamer als im ersten Spiel. Einige davon machen tatsächlich richtig Spaß, durchbrechen die vierte Wand und bieten großartige Unterhaltung. Squanch Games hat in dieser Hinsicht große Fortschritte gemacht, was deutlich wird, wenn man nach etwa zehn Stunden den Abspann sieht.

Auf dem Planeten Con-Con herrscht Chaos. Und eine Menge Conventions. Darunter HumanCon und MurderCon.

High on Life 2 ist vielfältig. Einen Moment isst du mit deiner Mutter auswärts, und im nächsten kaufst du Partyzubehör für eine Feier.

Es ist erwähnenswert, dass es Inhalte gibt, die weit über die zehn Stunden hinausgehen, die ich gespielt habe. Obwohl es keine komplett offene Welt ist, ähnelt das Setup dem von Outer Worlds 2. Sehr große und offene Welten mit guter Umweltvariation auf dem Ringplaneten, auf dem du dich befindest. Es gibt eine ganze Menge verschiedener versteckter Gegenstände und spaßige Interaktionen mit NPCs für diejenigen, die mehr wollen, und wenn es so viel Spaß macht, auf dem Spielfeld in High on Life 2 herumzusausen, empfehle ich es tatsächlich.

Technisch gesehen begann es sehr bedrohlich. Das Spiel wurde gehackt, eingefroren und verhielt sich allgemein schlecht. Ich informierte den Rest des Redaktionsteams, dass es unglaublich schlecht optimiert sei und jeder, der spielen möchte, mindestens auf ein paar Patches warten sollte – aber dann wurde mir klar, dass das meiste davon meine eigene Schuld war. Ich habe das Spiel gestartet, bevor das Ganze geladen war. Als ich nach der Installation von 100 % der Dateien neu gestartet war, bekam ich ein viel, viel flüssigeres Spiel, das größtenteils gut läuft. Es gibt ein paar Teile des Spiels, die immer noch nicht besonders gut funktionieren, und ich habe ein paar Mal erlebt, dass ich wegen Bugs stecken geblieben bin und neu starten musste. Ich glaube, das Spiel ist nur einmal abgestürzt, aber das sollte überhaupt nicht passieren. Es braucht nur ein wenig Feinschliff, aber es ist keine Katastrophe und steht Ihrer Unterhaltung definitiv nicht im Weg.

Wie ich bereits erwähnte, hat das Spiel das Schreiben verbessert und belastet Ohren und Gehirn keineswegs, wenn es um repetitiven Humor geht. Wenn du immer noch findest, dass es zu viel ist, kannst du anpassen, wie sehr deine Waffen und sogar Gegner sprechen sollen. Ich habe nichts geändert und hatte diesmal absolut keine Probleme – aber wir sind alle unterschiedlich, also ist es gut, dass es die Option gibt. Es zeigt, dass sie wirklich auf die Kritik gehört haben, die sie erhalten haben. Dies wird auch bei mindestens ein paar Mal im Spiel recht großzügig verwendet. Bei Squanch Games gibt es viel Freiheit.

Stilvolle Ästhetik, das lässt sich nicht leugnen.

Es gibt viele Details, die Sie zum Lächeln bringen werden.

Eine Sache, die High on Life wirklich gut gemacht hat, war sein Design. Es war stilvoll, gut gestaltet und hatte eine einzigartige Ästhetik. High on Life 2 geht in gleichem Stil weiter und sieht manchmal sehr schön aus – aber ich vermute, dass die größeren Welten dazu führten, dass sie einige Details kürzen mussten, denn wenn man genau hinsieht, sieht man oft leicht problematische Texturen und Schatten, die nicht ganz so funktionieren, wie sie sollten. Wie gesagt, sie haben noch einen kleinen Weg vor sich, und High on Life 2 hätten von ein paar weiteren Monaten in der Werkstatt profitiert. Aber es ist keine Katastrophe und dennoch deine kostbare Zeit wert. Ich sollte erwähnen, dass die Musik im Spiel ziemlich anonym und nicht besonders einprägsam ist – die Klanglandschaft konzentriert sich mehr auf die Umgebung, Dialoge und das Geräusch von Explosionen und Chaos. Es funktioniert, und es gibt nichts zu beanstanden.

Ansonsten ist das Spiel vollgepackt mit spaßigen Details, Easter Eggs und Tributen/Spott zu/von anderen Franchises. Es gibt so viel zu entdecken, dass ich dir rate, nicht wie ich das Spiel zu überstürzen, sondern dir Zeit zu nehmen, alle Details zu genießen und die Atmosphäre aufzusaugen. Es lohnt sich, denn Squanch hat hier wirklich großartige Arbeit geleistet und zeigt seine Liebe zum Gaming-Medium.

Früh im Spiel darfst du ein Selbstporträt anfertigen. Du wirst während des Abenteuers mehrmals Papier und Bleistift verwenden, und ich habe einmal einen Erfolg für das Zeichnen einer bestimmten Form bekommen.

High on Life 2 ist ein gutes Spiel. Es ist kein Meisterwerk, aber es macht alles, was sein Vorgänger getan hat – und noch mehr. Es leidet unter ein paar zu vielen Bugs und braucht ein wenig Feinschliff, aber es ist nichts Großes, und wenn du es kaum erwarten kannst, mit dem Spielen anzufangen, werde ich dich nicht aufhalten. Meine Bedenken bezüglich dieses Spiels erwiesen sich als unbegründet, was mich als Roiland-Enthusiast sehr freut. Wie gesagt, auch wenn der Rick and Morty-Schöpfer nicht an der Leitung von Squanch Games beteiligt ist, hat er seine DNA hinter sich gelassen, und sie durchdringt offensichtlich immer noch die Spieleentwicklung dort. Und das ist etwas, das man entweder liebt oder hasst. Ich mag es, und ich mag High on Life 2.