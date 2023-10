High on Knife erhält einen offiziellen Release-Trailer

HQ

Gestern war gut für Fans von High on Life, als die Erweiterung High on Knife Premiere feierte. Und das verlangt traditionsgemäß nach einem Release-Trailer, den wir nun erhalten haben. Schaut es euch unten an, um mehr von Knifeys brandneuem Abenteuer und einem ebenso brandneuen Planeten zu sehen.

Wir haben auch die offizielle Zusammenfassung unten eingefügt, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was Sie erwartet.

"Es ist 2 Jahre her, dass der Kopfgeldjäger das G3-Kartell besiegt hat. Nun braucht Knifey Hilfe, um ein mysteriöses Paket aus seiner Heimatwelt aufzuspüren. Werden sie mit einem freundlichen Riesen, einer Flipperpistole, Wildererringen und einer furchterregenden intergalaktischen Reederei verwechselt? ja. Sicher."

High on Knife ist für PC, PlayStation und Xbox verfügbar und erfordert High on Life, da es nicht eigenständig ist. Letzteres ist auch in Game Pass enthalten, aber der DLC ist es nicht.