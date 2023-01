Hi-Fi Rush verkaufte sich bei der Veröffentlichung auf Steam besser als Forsaken

HQ

Die drei größten Veröffentlichungen der letzten Woche waren Dead Space Remake, Forsaken und Hi-Fi Rush. Letzteres ist interessant, da wir nichts von seiner Existenz wussten (offiziell gab es Gerüchte), bis es plötzlich angekündigt und am 25. Januar veröffentlicht wurde.

Wie sich herausstellte, hat es dem Spiel überhaupt nicht geschadet, nicht vorher gehypt zu werden. Das Gegenteil war der Fall. SteamDB hat nun letzte Woche die zehn meistverkauften Produkte auf der Plattform von Valve zusammengefasst, und es stellt sich heraus, dass Hi-Fi Rush (Position 8) trotz der weit verbreiteten Verfügbarkeit mit Game Pass Square Enix' sehr gehyptes und massives J-RPG Forspoken (das es nicht einmal in die Top 10 schaffte) auf Steam übertraf. Um die Dinge noch beeindruckender zu machen, misst SteamDB den Umsatz, und Hi-Fi Rush ist ein 30-Dollar-Produkt, wobei Forspoken 70 US-Dollar kostet - was zeigt, dass der Unterschied in den Einheiten noch größer ist.

Und was ist dann mit Dead Space Remake? Es lief sogar noch besser und landete auf Platz 3 der Charts. Gamereactor hat Bewertungen für alle diese drei Spiele. Gehen Sie auf diese Weise , um sie alle zu lesen.

HQ

Danke Spiel Infinitus