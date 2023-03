Hi-Fi Rush hat mehr als 2 Millionen Spieler

HQ

Auch wenn die Überraschung in letzter Minute verdorben wurde, erinnerte uns Microsoft daran, wie lustig ein Spielschatten sein kann, als Hi-Fi Rush am 25. Januar bei Xbox und Bethesdas Developer_Direct angekündigt und gestartet wurde. Die Tatsache, dass es auf Game Pass verfügbar ist, hat es auch auf Steam nicht davon abgehalten, ziemlich gut zu sein, was uns zu den großartigen Neuigkeiten des heutigen Abends führt.

Bethesda und Tango Gameworks haben enthüllt, dass Hi-Fi Rush seit dem Start 2 Millionen Spieler überschritten hat.

Hoffentlich bedeutet dies, dass wir in Zukunft viel mehr von Chai, 808 und anderen kreativen kleineren Spielen wie diesem sehen werden.