Hi-Fi Rush Entwicklung wurde durch die Übernahme von Bethesda durch Xbox nicht beeinträchtigt

HQ

Hi-Fi Rush war eine der besten Überraschungen des letzten Gaming-Speichers. Nachdem der Schatten nach dem Xbox und Bethesda Showcase letzten Monat gefallen war, wurde Hi-Fi Rush veröffentlicht, das von der Kritik gefeiert wurde und dem Entwickler Tango Gameworks viel Lob einbrachte.

In Anbetracht der Überraschungsnatur des Starts des Spiels könnte es schwierig sein, es als etwas zu betrachten, das seit Jahren in Arbeit war. Es war jedoch in der Entwicklung, als Xbox Game Studios Zenimax übernahm, was die Entwicklung ziemlich stark hätte beeinflussen können.

In einem Interview mit Ungeek sagte Game Director John Johanas jedoch: "[Die Übernahme] hatte wirklich keinen Einfluss auf die Entwicklung des Spiels." Als wir das Spiel machten und die Plattform noch nicht entschieden war", fügte Johanas hinzu. "Wir haben es gerade auf einem PC gemacht und wussten nicht, auf welchen anderen Plattformen es sein würde. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt auch nicht, wie die zukünftigen Konsolen aussehen würden. Dann kam die Übernahme, was es für uns etwas einfacher machte, weil wir uns darauf konzentrieren konnten, welche Plattformen veröffentlicht werden, um das Erlebnis zu verbessern."

Im Großen und Ganzen scheint die Erfahrung mit Xbox Game Studios positiv zu sein, und sie hat sich ausgezahlt, wie wir am immensen Erfolg von Hi-Fi Rush sehen können.