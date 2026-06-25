Hier wird jede Folge von X-Men '97: Staffel 2 auf Disney+ Premiere feiern

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In weniger als einer Woche kehrt die hochgelobte Animationsserie X-Men '97 für ihre zweite Staffel auf Disney+ zurück. Die Fans mussten eine ganze Weile auf diese neuen Episoden warten, aber die gute Nachricht ist, dass die Wartezeit endet, wenn die erste Folge am 1. Juli erscheint.

Was die komplette Staffel betrifft, so umfasst die zweite Staffel von X-Men '97 neun Episoden, und falls Sie sich über die Episodentitel und deren Erscheinen wundern, hat Marvel Animation nun genau diese Informationen geteilt.

Veröffentlichungsplan X-Men '97: Staffel 2:



Tage der vergangenen Zukunft – 1. Juli

Eine Macht, mit der man rechnen muss – 1. Juli

Rise of Apocalypse – Teil 1 – 1. Juli

Rise of Apocalypse – Teil II – 8. Juli

Weapon X, Lügen und DVDs – 15. Juli

Danger.exe - 22. Juli

Fremdes Land, Wildes Herz – 29. Juli

Die Hand des Toten – 5. August

Überleben der Stärksten – 12. August



Wir hatten bereits den Luxus, die zweite Staffel von X-Men '97 anzuschauen, und Sie können unsere begeisterte Rezension der Episoden lesen, um zu verstehen, warum Sie die Rückkehr des Animationsprojekts nicht verpassen sollten.