News
Marvel Animation’s X-Men '97
Hier wird jede Folge von X-Men '97: Staffel 2 auf Disney+ Premiere feiern
Die neunteilige Staffel startet am 1. Juli.
HQ
In weniger als einer Woche kehrt die hochgelobte Animationsserie X-Men '97 für ihre zweite Staffel auf Disney+ zurück. Die Fans mussten eine ganze Weile auf diese neuen Episoden warten, aber die gute Nachricht ist, dass die Wartezeit endet, wenn die erste Folge am 1. Juli erscheint.
Was die komplette Staffel betrifft, so umfasst die zweite Staffel von X-Men '97 neun Episoden, und falls Sie sich über die Episodentitel und deren Erscheinen wundern, hat Marvel Animation nun genau diese Informationen geteilt.
Veröffentlichungsplan X-Men '97: Staffel 2:
- Tage der vergangenen Zukunft – 1. Juli
- Eine Macht, mit der man rechnen muss – 1. Juli
- Rise of Apocalypse – Teil 1 – 1. Juli
- Rise of Apocalypse – Teil II – 8. Juli
- Weapon X, Lügen und DVDs – 15. Juli
- Danger.exe - 22. Juli
- Fremdes Land, Wildes Herz – 29. Juli
- Die Hand des Toten – 5. August
- Überleben der Stärksten – 12. August
Wir hatten bereits den Luxus, die zweite Staffel von X-Men '97 anzuschauen, und Sie können unsere begeisterte Rezension der Episoden lesen, um zu verstehen, warum Sie die Rückkehr des Animationsprojekts nicht verpassen sollten.