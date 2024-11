Hier sind zehn großartige Auswahlen aus dem Black Friday Sale von Sony

HQ

Sowohl Microsoft als auch Nintendo führen ihre jeweiligen Black Friday-Verkäufe durch, und Sony hat ebenfalls mit ihren Verkäufen begonnen. Wie üblich gibt es jede Menge tolle Angebote (die meisten Drittanbieter aus dem Xbox-Sale gelten auch für PlayStation und umgekehrt), so dass es gute Möglichkeiten gibt, etwas Lustiges zu finden, das Sie verpasst haben, und Unterhaltung für die Weihnachtsfeiertage zu bekommen.

Hier sind zehn großartige Vorschläge, die Sie sich unserer Meinung nach noch einmal ansehen sollten. Hier finden Sie die vollständige Liste:

Die Arkane-Kollektion kostet $37,49 (75% Rabatt)

Full Throttle Remastered kostet 2,99 $ (80% Rabatt)

Helldivers 2 kostet 31,99 $ (20% Rabatt)

Lego City Undercover kostet 4,49 $ (85% Rabatt)

Metapher: ReFantazio kostet 52,49 $ (25% Rabatt)

NHL 25 kostet $34.99 (50% Rabatt)

Rise of the Ronin kostet 39,89 $ (43% Rabatt)

Sonic X Shadow Generations kostet 37,49 $ (25% Rabatt)

Star Wars Outlaws kostet 52,49 $ (25% Rabatt)

Visions of Mana kostet 44,99 $ (25% Rabatt)

Wie immer ermutigen wir Sie, andere in den Kommentaren wissen zu lassen, wenn Sie etwas besonders gut finden. Teilen ist wichtig, hilf anderen Gamereactor-Lesern, deine Favoriten zu finden.