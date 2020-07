Hier sind vier PS5-''Screenshots'' von Destruction Allstars

Sony hat auf ihrem großen Playstation-5-Event Mitte Juni ein Spiel namens Destruction Allstars präsentiert, das Team von Lucid Games (das sind Leute, die zuletzt Ghost Games mit Need for Speed Payback geholfen haben) erarbeitet es. Wer sachgemäßes Autofahren langweilig findet und lieber auf Burnout steht, für den könnte dieses hippe Game genau das Richtige sein, denn hier stehen Vehikel-Kämpfe und Zerstörung im Vordergrund.

Der Entwickler verspricht, dass wir in der Lage sein werden, "in lebhaften Arenen auf der ganzen Welt gewaltige Mengen an Schaden und Zerstörung zu verursachen", was doch immerhin nach Spaß klingt. In der letzten Woche haben wir vier neue "Screenshots" von diesem exklusiven Playstation-5-Titel gesehen, allerdings sind wir uns nicht sicher, ob das hier wirklich Momentaufnahmen aus einem flüssig laufenden Spiel sind...