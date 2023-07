Hier sind unsere Lieblingsdemos vom diesjährigen Steam Next Fest

HQ

Obwohl Microsoft mit relativem Erfolg die ursprüngliche Initiative von Valve mit [email protected] Demo Fest kopiert hat, ist Steam Next Fest etwas Besonderes. Millionen von Enthusiasten versammeln sich nicht nur um Steam, um relativ kleine Indie-Titel auszuprobieren, die Aufmerksamkeit bekommen, von der sie sonst nie geträumt hätten, es ist auch eine Feier der guten, zentralen Idee.

Es ist die gute Idee, die Menschen zu bestimmten Demos zieht und sie feiert. Wenn ein Indie-Projekt einen soliden Look, ein großartiges Gimmick oder eine fein abgestimmte Mechanik hat, ist es so, als würde Steam Next Fest es ins Rampenlicht rücken.

Ich habe tatsächlich zum ersten Mal den Sprung in Steam Next Fest gewagt und es sehr genossen. Ich habe meiner Neugier freien Lauf gelassen und viele spannende Demos heruntergeladen, die ich vor allem auf meinem Steam Deck erlebt habe, einem Handheld, mit dem ich immer mehr Zeit verbringe.

Tatsächlich habe ich so viele großartige Erfahrungen gemacht, dass ich beschlossen habe, eine kurze Liste der besten Demos zusammenzustellen, die ich erlebt habe, und Ihnen zu empfehlen, sie auf Ihr Radar zu setzen. Okay, los geht's.

Mondstein-Insel

Nach Stardew Valley ist es ein bisschen so, als wäre die Formel im Großhandel kopiert worden, und es ist eigentlich ziemlich einfach, auf ein solides "Stardew Valley-like" zu stoßen. Egal, ob es sich um Kynseed, My Time at Portia oder etwas ganz anderes handelt.

Ich mochte jedoch die Moonstone Island-Demo, ein Spiel, das den Charme, die Schönheit eines regelmäßigen Tagesablaufs und einer wunderbaren Welt, die nur darauf wartet, erkundet zu werden, einfängt.

Pizza Opossum

Ähnlich wie bei Untitled Goose Game ist die Prämisse hinter Pizza Possum sehr, sehr einfach. Du bist ein Opossum und musst um eine kleine Insel herumnavigieren, um Nahrung zu finden. Du musst abwechselnd rennen, dich verstecken und Wachen und Hunden ausweichen, während du Nahrung sammelst.

Sehen Sie sich den Trailer an, vielleicht sind Sie überzeugt.

Shadow Gambit: Die verfluchte Crew

Dieses Spiel stammt von Mimimi Games, die zuvor für Desperados III verantwortlich waren, und Sie können die taktische Tiefe dieses Spiels hier spüren.

Es wird tatsächlich am 17. August veröffentlicht, also gibt es allen Grund, es auf Ihre Wishlist zu setzen und einen Blick darauf zu werfen, wenn wir näher kommen.

En garde!

Farbenfrohe Grafiken, ein charmanter Protagonist, eine Variation des Kampfsystems aus den Batman Arkham-Spielen und ein großartiges Piraten-Setting. Das ist es, was En Garde! bietet, und ich war sofort süchtig nach einer soliden Gameplay-Schleife, und es ist wahrscheinlich hauptsächlich das Kampfsystem, das dafür sorgt, dass es sich so reaktionsschnell und personalisiert anfühlt.

Kleiner Gardist

Stellen Sie sich Papers, Please in einem Fantasy-Setting vor, in dem es hauptsächlich darum geht, Menschen zu befragen, die etwas von den Wachen in der Kleinstadt wollen. Man kann sich mit verschiedenen Mitgliedern des Stadtrats in Verbindung setzen, Informationen abgleichen und vieles, vieles mehr, und das alles ist mit einer Art Cartoon Network-Ästhetik verbunden, die mich wirklich fasziniert hat.

Die Demo war sehr kurz, aber es gibt hier eine starke Eröffnung, daran besteht kein Zweifel.

Ich hoffe, ihr habt euch inspirieren lassen und nehmt nicht nur am Steam Next Fest im nächsten Jahr teil, sondern haltet auch Ausschau nach diesen Titeln und schaut sie euch an, wenn sie erscheinen.