Hier sind unsere ersten Eindrücke von Nintendo Switch 2

Wie Sie wahrscheinlich schon an anderer Stelle gesehen haben, hat sich Nintendo auf relativ kuriose Weise dafür entschieden, im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Switch 2-Konsole eine tatsächliche Pressestrategie zu veröffentlichen. Es ist merkwürdig, denn diese spezielle Konsole wird aller Wahrscheinlichkeit nach eine der größten aller Zeiten sein, und die Werbung der Weltpresse in den Tagen vor der Veröffentlichung könnte nur dazu beigetragen haben, das ohnehin schon hohe Maß an Aufregung weiter zu steigern.

Aber hier sind wir nun - wir haben gestern unsere Switch 2 Konsole in die Hand genommen, spielen seit eineinhalb Tagen damit und präsentieren hier die allerersten kritischen Eindrücke der finalen Konsolenplattform, die zu einem späteren Zeitpunkt durch ein abschließendes Urteil ergänzt werden. Im gleichen Atemzug freue ich mich, euch unsere Eindrücke von Mario Kart World und Welcome Tour zu präsentieren, und im Folgenden findet ihr das Gameplay von ersterem, unser Quick Look-Video und ein Unboxing des finalen Pakets.

In erster Linie, und das ist etwas, das Anklang finden wird, ist die Switch 2 ein erhabenes Stück Hardware, rein aus einer nüchternen, physischen Perspektive. Die mattschwarzen Materialien mit der dezenten Farbcodierung strahlen Qualität aus, mit den Abmessungen von 116 x 272 x 13,99 Millimetern liegt er vor allem in Anbetracht seiner Größe erstaunlich dünn und leicht in der Hand, und der neue Magnetgriff in jedem Joy-Con 2 ist weitaus intuitiver und unendlich zuverlässig. Die insgesamt etwas größere Größe macht es auch für diejenigen von uns mit etwas größeren Händen viel angenehmer zu halten. Einfach ausgedrückt: Diese Konsole fühlt sich nicht alt, unambitioniert oder billig an - sie fühlt sich an wie eine reifere, erwachsenere und verfeinerte Version einer bestehenden Idee.

Und das ist es im Grunde, was es ist. Was auch auffällt, wenn man zum ersten Mal eine Switch 2 in die Hand nimmt, ist, wie sehr sich das anfühlt... naja, ein Switch. Ein Switch auf Steroiden, oder, wie gesagt, einfach ein Switch, der zurück ans Reißbrett gebracht wurde, wobei jeder einzelne Aspekt der Nutzung aufgewertet, gestrafft und verbessert wurde. Einige Fans mögen den Verlust verrückter Innovationen beklagen, aber ich gehöre nicht dazu. Nintendos Switch-Idee funktioniert - im Kern.

Es ist extrem schwierig, auf lange Sicht zu sagen, ob Switch 2 von Anfang an genug PS hat. Ich mache mir keine allzu großen Sorgen um WIFI 6 oder die Bluetooth-Verbindung zu diversem Zubehör, noch erzeugen die Lautsprecher im Handheld-Modus etwas anderes als einen klaren Klang. Die 256 GB UFS-Speicherplatz sind auch kein Problem, da Sie microSD mit bis zu 2 TB verwenden können. Nein, wir sprechen über das SoC-Design von Nvidia und ob es genug Overhead bietet, um die Grafik- und Leistungsentwicklung zu erreichen, die es sich wie eine "Switch 2" anfühlt - selbst in drei Jahren.

Bisher haben wir so gut wie nur Mario Kart World, da ältere Switch-Spiele wie Tears of the Kingdom und Scarlet/Violet in besserer Auflösung und mit einer stabileren Bildrate so ziemlich nur als erwartet und das absolute Minimum angesehen werden können. Was ich sagen kann, ist, dass die Aussagen der Entwickler und Mario Kart World in 4K/60fps mich bezüglich des Switch 2-Akkus völlig beruhigt haben, und wenn man bedenkt, wie sehr Nintendo und andere es geschafft haben, den uralten Tegra-Chip in der ursprünglichen Switch zu pushen, scheint es, als hätten sie eine gute Balance gefunden.

Apropos Auflösung: Ich gehöre zu denen, die es gerne gesehen hätten, wenn Nintendo ein OLED-Panel verwendet hätte. Es ist nicht so, dass dieses 1080p HDR10-Panel nicht beeindruckend wäre, aber durch die Einführung von Switch OLED vor einigen Jahren gibt es eine Erwartung, die sich hier widerspiegeln sollte, da es sich um ein so spezifikationsorientiertes Upgrade handelt. Ich finde es auch schade, dass es auf diesem 7,9-Zoll-1080p-LCD einen ziemlich offensichtlichen Bildschirmrand gibt. Es ist nicht beleidigend, aber auf einem Handheld wäre es von Vorteil gewesen, den gesamten physischen Platz, der für den Bildschirm vorgesehen ist, so weit wie möglich zu nutzen.

Was die Benutzeroberfläche angeht, finde ich sie immer noch absolut erhaben. Die gesamte Navigation, alle Menüs und jedes einzelne Interface-Design bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen kindlicher Verspieltheit und verfeinerter, funktionsorientierter Nutzung. Die kleinen UI-Sounds sind ebenfalls zurück und bleiben eine hervorragende Note. Die zusätzliche Leistung macht die Nutzung des eShops etwas reibungsloser, und alle Formen der Interaktion zwischen Ihnen und der Konsole sind unendlich viel einfacher zu verstehen. Aber GameChat ist, gelinde gesagt, ein etwas seltsames Feature. Die mitgelieferte Kamera (die wir separat testen werden) ist nicht besonders gut, und obwohl die Benutzeroberfläche recht reaktionsschnell ist, ist sie weder besonders innovativ noch besonders ansprechend. Ja, es ist schön, dass sich das Mikrofon in der Konsole selbst befindet, so dass Sie nicht mehr Ausrüstung als nötig benötigen, aber diese Funktion verbirgt sich hinter einem Switch Online + Expansion Pack-Abonnement, was auch eine etwas seltsame Entscheidung ist, da dies eine der rudimentärsten Funktionen ist, die ein Verbraucher sich leisten kann, um direkt zu erwarten, dass sie im Preis der Konsole enthalten ist.

Allerdings ist es ein ziemlich kleines Problem, alle Konsolen starten mit Gimmicks, und ein reaktionsschneller, guter Voice-Chat ist schön, da die Online-Infrastruktur nicht immer Nintendos Stärke war. GameChat funktioniert gut, aber das ist auch schon alles, was ich dazu sagen kann.

Allerdings habe ich nur Gutes über das andere Tasten-Gimmick zu sagen, den Maus-Modus, der in dem Moment eingerichtet wird, in dem einer der beiden Joy-Con 2-Controller mit dem LED-Streifen nach unten platziert wird. Nein, es ist nicht die ergonomischste Art, es zu halten, aber ich war überrascht, wie intuitiv und präzise die Steuerung ist, um es gelinde auszudrücken. Und um ehrlich zu sein, ist dies eine weitaus organischere Umsetzung einer Herausforderung, die Konsolenhersteller seit Anbeginn der Zeit plagt. Könnten wir ein Meer von RTS-Spielen sehen, die auf Switch 2 strömen? Basierend auf meinen Eindrücken ist es sehr gut möglich, und zumindest ist dies eine weitaus reaktionsschnellere Möglichkeit, diese Eingabeform anzubieten, als beispielsweise die haptischen Platten von Valve auf dem Steam Deck.

Die Akkulaufzeit ist etwas schlechter als beim OLED-Modell, sie ist auch nicht großartig, aber insgesamt ist dies nur ein grundsolides Upgrade, das einen erneuten Fokus auf genau die Aspekte des Nintendo-Ökosystems einläutet, die so viele Verbraucher auf der ganzen Welt lieben. Es ist mehr vom Gleichen, und es ist in mancher Hinsicht sogar ein Rückschritt. Aber gleichzeitig ist dies ein aufregender neuer Tag für diejenigen, die das Switch-Konzept grundsätzlich mögen, und ich gehöre sicherlich zu dieser Gruppe. Wir warten gespannt darauf, wie große und kleine Entwickler auf die PS-Zahlen reagieren und wie sich Elemente wie DLSS und Ray-Tracing auf das Ressourcenbudget der einzelnen Studios auswirken, aber im Moment ist es sicher, dass Nintendo bei der Zusammenstellung dieser Konsole mit Bedacht vorgegangen ist.