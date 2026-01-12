Hier sind Hideo Kojimas Lieblingsfilme und -serien aus dem Jahr 2025

HQ

Wie Sie wissen, haben wir bereits unsere Top-Listen der besten Spiele, TV-Serien und Filme für 2025 veröffentlicht und weitere große Preisverleihungen wie The Game Awards abgedeckt. Man könnte denken, dass wir damit abgeschlossen hätten, aber jetzt hat eine Person, zu der viele aufschauen, ihre Gedanken zum letzten Jahr geteilt, und er ist so einflussreich, dass wir wissen, dass sein Geschmack von großem Interesse ist.

Wir sprechen hier über den Branchenveteranen und Ikone Hideo Kojima, der seine Listen mit Lieblingsfilmen und TV-Serien für 2025 auf Instagram veröffentlicht hat. Wie Sie sich denken können, ist es gelinde gesagt eine gemischte Tüte, gefüllt mit sowohl unerwarteten (Heretic und The Shadow's Edge ) als auch erwarteten (Frankenstein und KPop Demon Hunters ) Beiträgen sowie einigen nischigeren Titeln (Affeksjonsverdi und Quand Vient l'Automne ).

